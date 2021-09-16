VPS não executa a ordem
Boa tarde galera, estou testando um robo e tentei deixar no vps da mql5 rodando, porem ele não executou uma ordem que deveria ter feito, minha duvida é para ele funcionar tenho que estar com o MT5 aberto em minha maquina?
ele deveria ter executado a ordem, na abertura do candle das 10
Segue o log:
Não precisa.
Veja na guia Experts, dessa mesma tela que você postou, se o EA tentou enviar ordem às 10:00 e foi recusada por algum motivo . . .
Olá Lucas,
1) Você não sincronizou os EA(s).
2) Após sincronizar você deve remover os EA(s) que estão rodando. Sei que o TRADE AUTOMÁTICO fica off , mas por um descuido você ativa então o TERMINAL e VPS vão operar juntos.
