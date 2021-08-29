Abas dos ativos em duas linhas
Pessoal, alguém sabe dizer se tem como colocar essas abas dos gráficos dos ativos pra aparecer em duas linhas?
Arquivos anexados:
Captura_de_Tela_2021-08-26_ahs_12.52.22.png 9 kb
