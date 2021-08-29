Abas dos ativos em duas linhas

Novo comentário
 
Pessoal, alguém sabe dizer se tem como colocar essas abas dos gráficos dos ativos pra aparecer em duas linhas?
 
BrunoAzevedoPacheco:
Pessoal, alguém sabe dizer se tem como colocar essas abas dos gráficos dos ativos pra aparecer em duas linhas?

Não.


O que você pode fazer é ter "visões" (Profiles) diferentes, que são facilmente trocadas pelo ícone:



 
Flavio Jarabeck #:

Não.


O que você pode fazer é ter "visões" (Profiles) diferentes, que são facilmente trocadas pelo ícone:



valeu, Flavio!
Novo comentário