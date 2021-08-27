Meu MT5 não tem a aba mercado

Quero baixar um indicador mas não consigo, porque quando clico em download abre o mt5 e a pagina que deveria ser do mercado mas não tem produtos e não está na caixa de ferramentas 
 
Leonardo Rezende:
Olá Leonardo,

tenta o seguinte, feche todas as instâncias do MT5 e renomeie a pasta indicada na figura, após isso,  abre uma instância ==> abra a janela ferramentas ==> clique aba por aba pacientemente e por fim clique nos ícones mercado, sinais e vps...





 
Você está conectado à sua conta do MQL5 no MT?

Você está usando máquina de 32-bits? (se sim, esqueça, não existe mais suporte a 32-bits)

 
@Daniel Targinio Vieira
