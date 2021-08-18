Erro 'Deleted due old version', apagou os servidores de negociação.

Novo comentário
 

Estou utilizando uma VPS, e nela tenho 15 terminais de 3 corretoras diferentes (Genial Investimentos, XP Investimentos e Rico Investimentos) rodando.

Eles são abertos todos os dias na parte da manhã e fechados no final do dia. Estava com algumas builds antigas dos terminais (deixo a atualização automática desligada), e na semana passada quando abri os terminais, todas as contas estavam deslogadas e seus respectivos servidores foram deletados.

Quando analisei o log do Journal, vi que os servidores foram deletados devido ao erro "deleted due old version", e por conta disso tive que recolocar os servidores e refazer os logins. 


Com isso fiz o update de todos os terminais para build 2981 (última versão disponível), e os erros pararam de acontecer por uma semana!

No dia 23/07/2021, quando os terminais abriram na parte da manhã, o mesmo erro ocorreu e não existia nenhuma nova versão para fazer o update do terminal. 


Alguém sabe como posso resolver este problema ou se já passou por algo parecido? Obrigado! 

 
SKORER:

Estou utilizando uma VPS, e nela tenho 15 terminais de 3 corretoras diferentes (Genial Investimentos, XP Investimentos e Rico Investimentos) rodando.

Eles são abertos todos os dias na parte da manhã e fechados no final do dia. Estava com algumas builds antigas dos terminais (deixo a atualização automática desligada), e na semana passada quando abri os terminais, todas as contas estavam deslogadas e seus respectivos servidores foram deletados.

Quando analisei o log do Journal, vi que os servidores foram deletados devido ao erro "deleted due old version", e por conta disso tive que recolocar os servidores e refazer os logins. 


Com isso fiz o update de todos os terminais para build 2981 (última versão disponível), e os erros pararam de acontecer por uma semana!

No dia 23/07/2021, quando os terminais abriram na parte da manhã, o mesmo erro ocorreu e não existia nenhuma nova versão para fazer o update do terminal. 


Alguém sabe como posso resolver este problema ou se já passou por algo parecido? Obrigado! 

Boa tarde!


Tente atualizar clicando em Ajuda >> . . . >> Versão beta mais recente . . .


 
SKORER:

Estou utilizando uma VPS, e nela tenho 15 terminais de 3 corretoras diferentes (Genial Investimentos, XP Investimentos e Rico Investimentos) rodando.

Eles são abertos todos os dias na parte da manhã e fechados no final do dia. Estava com algumas builds antigas dos terminais (deixo a atualização automática desligada), e na semana passada quando abri os terminais, todas as contas estavam deslogadas e seus respectivos servidores foram deletados.

Quando analisei o log do Journal, vi que os servidores foram deletados devido ao erro "deleted due old version", e por conta disso tive que recolocar os servidores e refazer os logins. 


Com isso fiz o update de todos os terminais para build 2981 (última versão disponível), e os erros pararam de acontecer por uma semana!

No dia 23/07/2021, quando os terminais abriram na parte da manhã, o mesmo erro ocorreu e não existia nenhuma nova versão para fazer o update do terminal. 


Alguém sabe como posso resolver este problema ou se já passou por algo parecido? Obrigado! 

estou com o mesmo problema. corretora não conseguiu solucionar XP. já atualizei Build 3017 e nada.
Novo comentário