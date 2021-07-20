Rever teste forwad
Como faço para visualizar o teste forwad novamente, pois várias vezes, após horas de otimização, quando estou olhando o resultado, o mt5 para de responder e quando reenicio o programa, ao rever a otimização através do histórico, não tenho acesso a aba "para frente" aparece somente a aba "backtestes".
Romeu Masselai:
Bom dia!
Romeu, se os seus resultados não aparecem quando você busca nas opções abaixo, acho então que não chegaram a ser salvos:
Nos meus testes, o MT5 costuma travar no teste pra frente se houver um número excessivamente grande de combinações dos parâmetros. Algo assim (quando o número fica nesse formato):
Pra resolver, tive que reduzir os valores dos parâmetros (se possível, reduzir os parâmetros), aumentar os Passos, até chegar a um número de combinações, pelo menos, no formato normal:
Boa sorte!!
Bom dia,
o otimizador/testador de estratégias costuma dar problema nas versões BETA do MT5, veja se não é isso.
