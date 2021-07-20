Rever teste forwad

Como faço para visualizar o teste forwad novamente, pois várias vezes, após horas de otimização, quando estou olhando o resultado, o mt5 para de responder e quando reenicio  o programa, ao rever a otimização através do histórico,  não tenho acesso a aba "para frente" aparece somente a aba "backtestes". 
 
Romeu Masselai:
Como faço para visualizar o teste forwad novamente, pois várias vezes, após horas de otimização, quando estou olhando o resultado, o mt5 para de responder e quando reenicio  o programa, ao rever a otimização através do histórico,  não tenho acesso a aba "para frente" aparece somente a aba "backtestes". 

Bom dia!


Romeu, se os seus resultados não aparecem quando você busca nas opções abaixo, acho então que não chegaram a ser salvos:


Nos meus testes, o MT5 costuma travar no teste pra frente se houver um número excessivamente grande de combinações dos parâmetros. Algo assim (quando o número fica nesse formato):

Pra resolver, tive que reduzir os valores dos parâmetros (se possível, reduzir os parâmetros), aumentar os Passos, até chegar a um número de combinações, pelo menos, no formato normal:


Boa sorte!!

 

Bom dia,

o otimizador/testador de estratégias costuma dar problema nas versões BETA do MT5, veja se não é isso.

