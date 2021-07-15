Renovação VPS plano mensal
O arquivo que eu coloquei está errado
O certo é esse
O arquivo que eu coloquei está errado
O certo é esse
Boa tarde!
Qual a mensagem que aparece na guia Diário (ao invés de Experts)?
vou anexar a tela aqui
Olá!
Bom, pelo que eu estou entendendo, a assinatura anterior ainda consta ativa, mas a migração não é concluída porque o pagamento referente à renovação não foi confirmado.
Ainda especulando, acho que você vai ter que cancelar a assinatura anterior (pelo MT5 ou AQUI) e, só depois, registrar nova assinatura.
Mas antes de fazer o sugerido acima, seria interessante refazer o mesmo procedimento que você fez abaixo (imagem), e quando aparecer a mensagem de erro (destacada de vermelho), fazer uma consulta às guias Diário (destacadas de azul) para confirmar o que falei acima . . .
Vinicius conseguiiii!!!!
uhuuu!! Muito obrigado!!
O segredo estava em cancelar a assinatura anterior mesmo. Mas o caminho que eu precisei foi pela plataforma, só por lá consegui.
Eu apertei com o botão direito em cima do ícone da nuvem que fica em cima do robô ali na aba Navegador e apertei em "cancelar hospedagem"
Daí ele abriu a possibilidade de fazer nova contratação na aba VPS.
Valeu pela dica,
salvou!!
👍👍👍
Boa sorte!
Oi!!
Tenho o plano mensal com renovação automática. No dia da renovação eu não tinha colocado saldo na conta, mas depois coloquei o valor.
Porém, agora quero fazer a renovação do plano mensal de US$15 e não consigo, nem pela Plataforma MT5 e nem pelo site da MQL, olhei em tudo que pude mas não acho saída.
Se alguém puder me ajudar por favor.