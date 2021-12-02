Testador de Estratégia não escreve em arquivo

Boa noite.

Tenho algo que precisa ser escrito em arquivo. Quando coloco em conta real os dados são escritos corretamente. Porém no testador de estratégia, nenhum arquivo é criado ou escrito. Há um diretório diferente para trabalho com arquivos no testador de estratégia?

 
sim a pasta é diferente. no testador de estrategias, use o menu Arquivo para abrir a pasta de dados dele...
 
Ok. Obrigado.

 
Verificando a documentação. Não fala nada sobre restrições de trabalho com arquivo no testador. Tanto que todas as funções e operações que usam os dados escritos funcionam perfeitamente, e não há erros ao utilizar as funções de arquivo. Só não entendo porque não cria um arquivo nos diretórios apropriados.

O testador usa outro lugar para gravar os dados, então ele usa um local apropriado sim.

 

Apenas para complementar a resposta no caso contrario, ele tambem le de outro lugar e a leitura falha pra isso olhe no manual %tester_file
 
Pessoal se alguém puder me ajudar, nao consigo de jeito algum gerar um arquivo no testador....
 
Pessoal se alguém puder me ajudar, nao consigo de jeito algum gerar um arquivo no testador....
abra sua propria duvida e explique o que nao conseguiu fazer em detalhe.
