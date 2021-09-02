NAO CONSIGO ATUALIZAR MINHA PLATAFORMA MT5

Olá amigos!

não consigo atualizar minha plataforma, alguém que ja passou por isso poderia me dar uma dica?

aparece a seguinte mensagem no diário: "download mt5clw failed"

A versão que esta instalada no pc é a 5.00 build 2361, de 8 de março de 2020.

 O Pc é uma maquina com Windows 10, 32bits

 
Essa foi justamente a última versão de 32 bits.

MetaTrader 5 build 2940: Transferência dos mostruários dos Serviços MQL5 para o espaço de trabalho e atualização do design - Última atualização

 
Obrigado por responder Vinicus! 
