NAO CONSIGO ATUALIZAR MINHA PLATAFORMA MT5
4W:
Olá amigos!
não consigo atualizar minha plataforma, alguém que ja passou por isso poderia me dar uma dica?
aparece a seguinte mensagem no diário: "download mt5clw failed"
A versão que esta instalada no pc é a 5.00 build 2361, de 8 de março de 2020.
O Pc é uma maquina com Windows 10, 32bits
Essa foi justamente a última versão de 32 bits.
MetaTrader 5 build 2940: Transferência dos mostruários dos Serviços MQL5 para o espaço de trabalho e atualização do design - Última atualização
Vinicius de Oliveira #:Obrigado por responder Vinicus!
