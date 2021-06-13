Como Salvar Arqivo de Som na Pasta Sounds do MT5
bom dia a todos! tudo bem?
gostaria de saber como salvar arquivos de som .wav dentro da pasta Sounds do Metatrader 5.
obrigado.
qual o objetivo?
boa tarde Flavio. tudo bem?
eu criei alertas personalizados e queria usá-los para me alertar na movimentação dos preços, já que eu trabalho e não posso acompanhar todo o tempo. eu me confundo com os alertas do MT5, uma vez que os alertas padrão (pra mim) não representam muito bem quando o preço está caindo ou subindo ou caiu, mas, não caiu tanto. já com os alertas personalizados representam melhor, por isso, mais fáceis de identificar auxiliando mais na tomada de decisão. será que consegui explicar?
um abraço.
boa tarde Flavio. tudo bem?
eu criei alertas personalizados e queria usá-los para me alertar na movimentação dos preços, já que eu trabalho e não posso acompanhar todo o tempo. eu me confundo com os alertas do MT5, uma vez que os alertas padrão (pra mim) não representam muito bem quando o preço está caindo ou subindo ou caiu, mas, não caiu tanto. já com os alertas personalizados representam melhor, por isso, mais fáceis de identificar auxiliando mais na tomada de decisão. será que consegui explicar?
um abraço.
Você não precisa usar a pasta do MT5... pode colocar o .WAV onde quiser...
Você não precisa usar a pasta do MT5... pode colocar o .WAV onde quiser...
Coloque seus WAVs na pasta de instalação do seu MT5, pasta SOUNDS.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
bom dia a todos! tudo bem?
gostaria de saber como salvar arquivos de som .wav dentro da pasta Sounds do Metatrader 5.
obrigado.