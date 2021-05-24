Provedor de sinais pode aumentar o número de contratos?

Novo comentário
 

Gostaria de saber se o provedor de sinal pode aumentar (ou diminuir) o número de contratos de suas operações sem avisar aos assinantes?

Obrigado


Alexandre

 
Alexandre Ramos Da Silva Goncalves:

Gostaria de saber se o provedor de sinal pode aumentar (ou diminuir) o número de contratos de suas operações sem avisar aos assinantes?

Obrigado


Alexandre

Boa noite Alexandre!


Dá uma olhada nas regras de sinais pra ver se encontra a resposta pra sua dúvida.

Regras de Utilização do Serviço de Sinais
Regras de Utilização do Serviço de Sinais
  • www.mql5.com
Termos do Serviço de Sinais de Negociação: Provedores de Sinal, como criar uma assinatura sinais sinal.
 
Vinicius de Oliveira:

Boa noite Alexandre!


Dá uma olhada nas regras de sinais pra ver se encontra a resposta pra sua dúvida.

Boa tarde...obrigado por responder.


Mas não achei nada sobre isso nas regras. Eu coloquei meu sinal do WIN, gostaria de saber se posso operar wdo ou uma ação, sem avisar os assinantes,ou se devo ficar no win.

Tem como avisar os assinantes?

 
Alexandre Ramos Da Silva Goncalves:

Boa tarde...obrigado por responder.


Mas não achei nada sobre isso nas regras. Eu coloquei meu sinal do WIN, gostaria de saber se posso operar wdo ou uma ação, sem avisar os assinantes,ou se devo ficar no win.

Tem como avisar os assinantes?

Boa tarde!


Tem sim: acesse a opção editar   no canto superior direito da página do sinal e depois a guia Notícias >> Adicione comentário para informar que haverá mudanças na estratégia e a partir de quando. Essa informação ficará disponível para os assinantes na guia O que há de novo.


Você também pode incluir essas informações sobre alterações na estratégia de negociação na guia Descrição do sinal.

Novo comentário