Provedor de sinais pode aumentar o número de contratos?
Gostaria de saber se o provedor de sinal pode aumentar (ou diminuir) o número de contratos de suas operações sem avisar aos assinantes?
Obrigado
Alexandre
Boa noite Alexandre!
Dá uma olhada nas regras de sinais pra ver se encontra a resposta pra sua dúvida.
- www.mql5.com
Boa tarde...obrigado por responder.
Mas não achei nada sobre isso nas regras. Eu coloquei meu sinal do WIN, gostaria de saber se posso operar wdo ou uma ação, sem avisar os assinantes,ou se devo ficar no win.
Tem como avisar os assinantes?
Boa tarde!
Tem sim: acesse a opção editar no canto superior direito da página do sinal e depois a guia Notícias >> Adicione comentário para informar que haverá mudanças na estratégia e a partir de quando. Essa informação ficará disponível para os assinantes na guia O que há de novo.
Você também pode incluir essas informações sobre alterações na estratégia de negociação na guia Descrição do sinal.
