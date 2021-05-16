Teste em ativo errado
Alguem ja passou por isso? Estou fazendo teste no BOVA11, mas o metatrader insiste em querer testar um FII chamado BRLA11. O que pode estar acontecendo?
Eu nem tenho esse BRLA11 no observador de mercado.
Olá Ricardo!
Eu entendo que seja um procedimento normal que ele realiza antes de, efetivamente, iniciar os testes, no qual são sincronizados históricos de outros símbolos relacionados ao símbolo / moeda testados.
Veja esse teste que fiz pra exemplificar:
São checados históricos de vários símbolos, mas os testes são feitos para o símbolo informado nos parâmetros:
