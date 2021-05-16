Teste em ativo errado

Alguem ja passou por isso? Estou fazendo teste no BOVA11, mas o metatrader insiste em querer testar um FII chamado BRLA11. O que pode estar acontecendo?

Eu nem tenho esse BRLA11 no observador de mercado.



 
Bizarro que se eu coloco de OHLC pra Tick baseado em real ele passou um tempo baixando todos os ticks do BOVA11 que faltavam, mas depois deu as mesmas duas linhas do BRLA11...
 
Olá Ricardo!


Eu entendo que seja um procedimento normal que ele realiza antes de, efetivamente, iniciar os testes, no qual são sincronizados históricos de outros símbolos relacionados ao símbolo / moeda testados.

Veja esse teste que fiz pra exemplificar:

 


São checados históricos de vários símbolos, mas os testes são feitos para o símbolo informado nos parâmetros:


 
Esse caso até entendo. Mas se fosse algo desse tipo iria ocorrer em outros ativos como PETR4 ou VALE3. Não? Isso não acontece com os demais ativos sendo testados.
 
Ah eu fiz testes novamente colocando a moeda como USD e rodou normalmente so computando todos os valores em zero (como sempre acontece quando nao tem o BRL na moeda). Mas, pra mim ja considero que achei o problema. Ja que eu esqueci de testar com o pip pra nao fazer o calculo da moeda. Testando assim resolveu que consegui testar novamente.
