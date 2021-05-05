AJUDA: MÉDIA MÓVEL x AFIRMA - página 2
Olhe o caminho declarado no codigo....
A documentação diz o seguinte:
name
[in] O nome do indicador personalizado, com o caminho relativo ao diretório raiz de indicadores (MQL5\Indicators\). Se um indicador está localizado em um subdiretório, por exemplo, em MQL5/Indicadores/Exemplos, o seu nome deve ser especificado como: "Examples\\nome_do_indicador" (é necessário utilizar uma barra dupla, em vez de uma única barra como um separador).
Na atualização 2845 temos uma abordagem melhorada.
If the backslash '\' is indicated before the custom indicator name, the EX5 indicator file is searched relative to the MQL5 root folder. So, for a call of iCustom(Symbol(), Period(), "\FirstIndicator"...), the indicator will be loaded as MQL5\FirstIndicator.ex5. If the file is not found at this path, error 4802 (ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE) is returned.
If the path does not start with a backslash '\', the indicator is searched and loaded based on the following sequence of actions:
Also, if a custom indicator call via iCustom is found in the program code, the compiler will implicitly add the "#property tester_indicator XXX" directive if it is not specified.
Beleza! Muito obrigado!
A documentação que eu vi realmente não falava da necessidade da "\" antes do nome do indicador quando ele está no diretório raiz:
Eu alterei no código informando a "\", mas agora dá erro de compilação:
Estou testando em MT5 build 2875. Vou atualizar pra ver se muda alguma coisa...
Utilizando agora a versão mais recente do MT5 (build 2899) ...
... Mas permanece erro de compilação ...
... E mesmo o indicador estando no diretório raiz, o EA não localiza ...
... Quando eu coloco o indicador em um subdiretório, o EA executa normalmente.
Ok, a primeira forma que eu tentei foi informado apenas o nome, com o indicador salvo no diretório MQL5\Indicators\, mas não funciona. Mas agora, informado apenas o nome, com o indicador salvo no mesmo diretório do EA, funcionou normalmente.
Valeu! 👍
De nada.
Quando eu salvo o indicador AFIRMA diretamente na pasta MQL5\Indicators, realmente ocorre esse erro. Mas eu criei essa pasta MQL5\Indicators\Testes, salvei o indicador nela e alterei o path na criação do handle e funcionou.
Não sei qual a lógica de funcionar numa pasta e noutra não, mas o fato é que aqui tá funcionando. 😃
Você tentou essa alteração como eu sugeri?
PS.: Testei no EURUSD H1 com os parâmetros default. Se você seguir essas sugestões e ainda assim não abrir nenhuma posição, dê uma olhada na guia Diário pra ver os logs de erros e retorne.
FUNCIONOU!!!
Segui o que você falou das pastas e deu certo; estava alinhando os parâmetros, mas me apareceu dois problemas:
o que eu uso pra ativar ou não o stop loss e take profit? eu coloquei... extern bool *********=false; enfim, eu não consegui encontrar ainda o que coloca no meio (no lugar dos asteriscos) que vai me permitir ativar ou não esses parâmetros. e outro:
no backtest aparece as linhas das médias, mas no gráfico real não, seria aquilo: indicator_color ?
. . .
Opa!! Beleza!!
Você precisa adicionar esses parâmetros. Ex.:
... e na abertura das posições, você informa esses parâmetros. Ex.:
. . .
no backtest aparece as linhas das médias, mas no gráfico real não, seria aquilo: indicator_color ?
O EA não desenha as linhas. Se quiser visualizar, você pode incluir os indicadores originais no gráfico e definir para eles as mesmas configurações que no EA.
sim, mas eu estava pensando entre colocar o SL e o TP, sim ou não: ex: quero stop loss, sem take profit;
Aí ficaria assim:
extern bool *********=false;
input int InpStopLoss=300; //Stop Loss
extern bool *********=false;
input int InpTakePeofit=300; //Take Profit
....
Só deixar take profit = 0.0 (zero).
Essa outra versão (anexa) já inclui opção para stop loss, take profit, trailing stop e filtro do indicador Momentum.
[CÓDIGO ORIGINAL AQUI ...]