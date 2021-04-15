Erro ao utilizar a função OrderSend() na corretora [EDITADO]
Fernando Mestre De Casa:
. . .
. . .
Boa noite Fernando!
Tente atualizar sua versão MT5:
Se não resolver, e se está funcionando em várias outras corretoras, fica evidente que o problema está relacionado à corretora. Isso foi debatido também nesse outro tópico...
Ao colocar esse código acima , em qq parte de um código maior, de um EA , sendo para cancelar, lançar uma ordem à mercado, ou limite, enfim, qq que seja a utilização dentro da corretora [EDITADO] e robô trava.
Detalhes:
1) Testei esses comandos na [EDITADO], [EDITADO], [EDITADO], [EDITADO]e [EDITADO]e em todas essas corretoras funciona perfeitamente bem;
2) O robô somente volta a funcionar, acreditem, se eu clico no ícone no canto inferior direito do MT e troco de servidor, mas a cada nova chamada dessa função, o robô trava novamente;
3) Quando eu troco essa função pelo OrderSendAsync() consigo executar perfeitamente qq negociação;
4) Liguei no suporte da Rico e a resposta é que o MT está perfeito!
A utilização de OrderSendAsync parece resolver os problemas, mas isso me gera uma série imensa de verificações, antes de efetuar qq outra negociação, para ter certeza que a corretora executou o que foi pedido pela função OrderSendAsync , ou seja, gostaria ainda de continuar tentando com a função OrderSend(), alguém tem alguma idéia do que pode estar acontecendo?
Grato