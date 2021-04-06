Boas fontes para aprender o básico do MetaTrader?
Bom dia!
Para postar no fórum inglês, altere antes o idioma, conforme abaixo:
With just one Google search you can find the greatest book ever written about MQL5:
https://www.amazon.com/Expert-Advisor-Programming-MetaTrader-automated/dp/0982645953/ref=pd_lpo_14_t_0/136-3535339-5078368?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0982645953&pd_rd_r=b045e881-d19e-4dc7-a77a-a9abb2e09da0&pd_rd_w=kjBnK&pd_rd_wg=YoU0V&pf_rd_p=337be819-13af-4fb9-8b3e-a5291c097ebb&pf_rd_r=NP1WKX303E2VX82JQSR2&psc=1&refRID=NP1WKX303E2VX82JQSR2
So, yes! Google is very useful! Instead of waiting days for an answer here...
And, if you have money because your trading System is great, why no paying a programmer to automate your strategy?
Learning to program in MQL5 is a Loooong journey....
Be aware of that...
Cheers from Brazil!
;)
Hello,
Look in Youtube for MQL5 Tutorial.
Best Regards.
Look all videos
