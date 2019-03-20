MT5 Disponível para outras corretoras brasileiras? - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Xp com essa tabela de corretagem agora fudeu geral! vamos ve se vem outra corretora e acaba com essa safadeza de pacote...tinha tabela variavel ferro meus EA
Concordo Plenamente com vc Richer.
Marcus..
Rico ja esta fornecendo o mt5?
Caros Richer e Marcos, fazendo uma pesquisa pelo próprio terminal se encontra todos servidores de corretoras brasileiras (exemplo abaixo, basta filtrar quem está com Ping abaixo de 10ms):
Caros Richer e Marcos, fazendo uma pesquisa pelo próprio terminal se encontra todos servidores de corretoras brasileiras (exemplo abaixo, basta filtrar quem está com Ping abaixo de 10ms):
Que maravilha vamos la gente isso muito bom.... RICO, CLEAR, XP......
VAMOS QUE VAMOS>>>>>>
Vamos esperar que a RICO venha com uma corretagem mais agressiva para desbancar a XP, pois a Clear é da XP ai tabela a mesma da XP.
Interessante. Tentei alguns servidores para fazer testes, mas o único que deu certo abrir uma conta demo é o servidor MetaBrazil-Demo. O outros eu pesquisei, para visualizar, porém não foi possível abrir uma conta demo através da plataforma.