MT5 Disponível para outras corretoras brasileiras? - página 2

Richer Araujo:
Xp com essa tabela de corretagem agora fudeu geral! vamos ve se vem outra corretora e acaba com essa safadeza de pacote...tinha tabela variavel ferro meus EA

Concordo Plenamente com vc Richer.

 

Marcus..

Rico ja esta fornecendo o mt5?

 
Sim ja esta em fase de testes com alguns clientes.
 

Caros Richer e Marcos, fazendo uma pesquisa pelo próprio terminal se encontra todos servidores de corretoras brasileiras (exemplo abaixo, basta filtrar quem está com Ping abaixo de 10ms):

 

 
Rogerio Figurelli:

Que maravilha vamos la gente isso muito bom.... RICO, CLEAR, XP......

 

VAMOS QUE VAMOS>>>>>> 

 
Vamos esperar que a RICO venha com uma corretagem mais agressiva para desbancar a XP, pois a Clear é da XP ai tabela a mesma da XP.
 
Marcos Kronhardt:
vamos ver, xp me fedeu gostoso com essa tabela de corretagem agora...to esperando a rico botar pra fritar oficial mt5 so assim pra xp abaixar bola.
 
minha conta na clear já habilitada, sinal muito bom por sinal semelhante ao da XP
 

Interessante. Tentei alguns servidores para fazer testes, mas o único que deu certo abrir uma conta demo é o servidor MetaBrazil-Demo. O outros eu pesquisei, para visualizar, porém não foi possível abrir uma conta demo através da plataforma.

 
Galera alguém ja conseguiu operar com a conta Demo da Rico ? 
