Como checar se o mercado está fechado no onTimer

Olá!
Estou usando o onTimer e preciso saber se o mercado está fechado, alguém já passou por essa situação e pode me dar uma dica?
 
Diego Souza Figueiredo:
Olá Diego,

depende de qual ativo você está operando, veja na especificação do instrumento. Por que não está usando o OnTick()?


 
Obrigado, realmente acho q vou ter que usar o SymbolInfoSessionTrade, obrigado! não é nada demais, só não acho necessário executar meu código a cada tick.

