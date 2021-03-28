Como checar se o mercado está fechado no onTimer
Rogerio Giannetti Torres:
Olá Diego,
depende de qual ativo você está operando, veja na especificação do instrumento. Por que não está usando o OnTick()?
Obrigado, realmente acho q vou ter que usar o SymbolInfoSessionTrade, obrigado! não é nada demais, só não acho necessário executar meu código a cada tick.
Documentação sobre MQL5: Informações de Mercado / SymbolInfoSessionTrade
- www.mql5.com
SymbolInfoSessionTrade - Informações de Mercado - Referência MQL5 - Referência sobre algorítimo/automatização de negociação na linguagem para MetaTrader 5
Estou usando o onTimer e preciso saber se o mercado está fechado, alguém já passou por essa situação e pode me dar uma dica?