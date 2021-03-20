Backtest grupo XP está ruim

Pessoal estou com a versão nova baixada pelo site MT5 e fazendo backtests com as contas do grupo XP e o resultado sai muito errado e o robo fica abrindo e fechando ordens sem respeitar os parametros do robo, porém quando testo na modalmais tudo funciona perfeitamente, alguém está ou pegou esse problema e conseguiu resolver?
 
Eduardo Oliveira:
Pessoal estou com a versão nova baixada pelo site MT5 e fazendo backtests com as contas do grupo XP e o resultado sai muito errado e o robo fica abrindo e fechando ordens sem respeitar os parametros do robo, porém quando testo na modalmais tudo funciona perfeitamente, alguém está ou pegou esse problema e conseguiu resolver?

Bom,

sinto dizer isso, pois não te ajuda em nada, aqui está tudo normal usando a build de produção.


 

Fala Rogerio, tudo bem?

Acabei de ver que o problema acontece em ticks reais, nos outros não ocorre erros, seu teste foi feito em ticks reais?

Valeu pela ajuda

 
Eduardo Oliveira:

Fala Rogerio, tudo bem?

Acabei de ver que o problema acontece em ticks reais, nos outros não ocorre erros, seu teste foi feito em ticks reais?

Valeu pela ajuda

Não é OHLC, 

fiz um teste com ticks reais em DEMO para WINJ21 e não gerou nenhum trade. Fui depurar é constatei que o  tick.last  está com valor zero!  

 

É, no meu caso eu não utilizo last.tick, como vejo vela anterior vou no rates[1].close ...outra coisa que não funciona é para ver o profit do position, e na propria aba de lucro/prejuizo do mt5 no backtest quando uma posicao esta em aberto, lá fica zerado, aconteceu no meu mt5 e em duas pessoas que testaram, mas ela realizaram os testes com o robo que gerei, mas somente ocorre nos ticks reais.

Vou reinstalar mais uma vez por desencargo e instalar novamente

 
Eduardo Oliveira:


Vou reinstalar mais uma vez por desencargo e instalar novamente

Bom dia Eduardo,

acredito que o problema seja de distribuição dos dados de ticks reais e não do MT5. Testei com ticks reais em contas de produção, na corretora XP não funcionou. Nas demais corretoras funcionou corretamente.

