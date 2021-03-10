Metatrader 5 nao executa as ordens de imediato

Quando clico em buy, sell ou arrasto a posição de stop e take profit o metatrader 5 abre uma janela de confirmação ao inves de executar no ato do clique. Como faço pra retirar isso?

 
Vá no menu ferramentas, opções e veja se esta habilitada essa opção. opcoes

