METATRADER BUGADO
Não sei o que está acontecendo. Quando vou testar qualquer robô no mt5 aparece o indicador ENVELOPE e ele fica executando ordens curtas. Essas ordens não são do robô. Isso acontece com qualquer EA que uso. Alguém tá passando por isso?
Boa noite.
Abra um gráfico limpo (sem indicadores, robôs, objetos gráficos), de qualquer ativo, vá em Gráficos >> Templates (modelos) >> Salvar Template, salve como Tester. Caso já exista arquivo com esse nome, renomeie por precaução. Acredito que isso pode resolver. Se necessário (a Visualização do Testador de Estratégias ficar "Aguardando Atualização"), reinicie o terminal.
O Metatrader não está BUGADO.
E, não, não "continua o mesmo problema".
Compare as 2 telas que você postou e você verá 2 situações completamente distintas.
Esses robôs são seus? Você os desenvolveu?
Então veja/Poste os LOGS!
QUEM está abrindo as operações??
Não temos Bola de Cristal!
O problema só acontece com quando usa "tick real", deve ser o high-low como o Rogerio Giannetti Torres falou.
