Barra de ferramentas some
Olá. Toda vez que abro o MT5 as opções da barra de ferramentas não abrem junto do programa (PADRÃO, ESTUDOS DE LINHA E TIME FRAMES), ou seja tenho que adicionar manualmente todos os dias.
Há alguma forma de deixar isso salvo para que eu não precise abrir todos os dias manualmente?
Agradeço.
Bom dia.
Acredito que em Arquivo >> Perfis >> Salvar / Salvar como você resolve.
Bom dia.
Olá Mário,
o problema é no perfil como o Vinicius disse. Você fechou o MT5 em modo tela cheia <PF11>, por isso a barra de ferramentas não aparece. Abra o MT5 tecle< F11> para sair do modo tela cheia em seguida feche o MT5.
Olá
por que você está fazendo propaganda de um produto? O que tem a ver esse problema com o produto?
Você está confundindo Simulador com Conta DEMO.
Se você está querendo dizer Simulador = Backtest (Strategy Tester), NÃO existe Negociação Pro Um Clique.
Quando um software complexo 'dá pau', ou vc tem acesso a suporte ou a solução nunca passa por procurar o BUG, provavelmente ninguém vai encontrar, mais fácil reinstalar. Mas cuidado em salvar o que vc precisa antecipadamente, porque se desinstalar MT5 não vai sobrar nada nem na lixeira. A solução passa por ter backup de tudo que for relevante, de programas indicativos, includentes que não vieram com o MT,.., e até seus templates: no computador, na nuvem e em pendrive.
Segundo - não desinstale o MT, mude o nome do diretório para qualquer coisa ".old", porque sempre pode esquecer de copiar alguma coisa e terá onde pegar.
Porque não vale a pena quebrar a cabeça por algo que você não conhece profundamente e já não funciona bem, se fosse um programa produto, ligava para o suporte e resolvia, quem paga manda; mas não é assim e é mais rápido e eficiente instalar novamente e copiar para os diretórios adequados seus arquivos necessários.
Tenha uma boa semana.
Olá a todos! Utilizo uma distro linux. Aconteceu isso, acabei achando uma solução fácil: Ao invés de abrir pelos ícones de atalho da área de trabalho e o ícone de acesso rápido do menu de ferramentas, consegui abrir com todas as configurações indo em menu de aplicativos, no meu caso, wine(que é a pasta que rodo aplicativos do windows) encontrei o ícone do MT4 no menu e abriu normal! E voltou a funcionar nos outros icones normalmente!
Pode tentar, se funcionar é uma boa ajuda para resolver a questão.
No windows, fazer isso seria, ir no menu iniciar/Todo os programas, achar o ícone do mt4 e e abrir por lá!
Aqui resolveu! T+
Olá Mário,
