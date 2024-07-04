Barra de ferramentas some

Novo comentário
 

Olá. Toda vez que abro o MT5 as opções da barra de ferramentas não abrem junto do programa (PADRÃO, ESTUDOS DE LINHA E TIME FRAMES), ou seja tenho que adicionar manualmente todos os dias.

Há alguma forma de deixar isso salvo para que eu não precise abrir todos os dias manualmente?

Agradeço.

 
Mario Ouguciku:

Olá. Toda vez que abro o MT5 as opções da barra de ferramentas não abrem junto do programa (PADRÃO, ESTUDOS DE LINHA E TIME FRAMES), ou seja tenho que adicionar manualmente todos os dias.

Há alguma forma de deixar isso salvo para que eu não precise abrir todos os dias manualmente?

Agradeço.

Bom dia.


Acredito que em Arquivo >> Perfis >> Salvar / Salvar como você resolve.

 
Vinicius de Oliveira:

Bom dia.


Acredito que em Arquivo >> Perfis >> Salvar / Salvar como você resolve.

Isto não resolve.  Meu MT5 começou a fazer isso justamente após a ultima atualização (01/03/2021). Também tenho que marcar novamente todas as opções da barra de ferramentas, barra de status e caixa de ferramentas e ainda organizar as janelas novamente
 
Mario Ouguciku:

Olá. Toda vez que abro o MT5 as opções da barra de ferramentas não abrem junto do programa (PADRÃO, ESTUDOS DE LINHA E TIME FRAMES), ou seja tenho que adicionar manualmente todos os dias.

Há alguma forma de deixar isso salvo para que eu não precise abrir todos os dias manualmente?

Agradeço.

Olá Mário,

o problema é no perfil como o Vinicius disse.   Você fechou o MT5 em modo tela cheia <PF11>, por isso a barra de ferramentas não aparece.   Abra o MT5 tecle< F11> para sair do modo tela cheia em seguida feche o MT5.

 

OLÁ, AGRADEÇO A AJUDA, MAS NÃO RESOLVEU, EU JA HAVIA TENTADO ISSO..

É ASSIM QUE ABRE ... SEM OS MENUS ALI EM CIMA (TIMEFRAMES, PADRÃO E ESTUDOS DE LINHA).

 
Mario Ouguciku:


Olá

por que você está fazendo propaganda de um produto? O que tem a ver esse problema com o produto? 

 
Minha plataforma MT5 Demo, quando estou no simulador  Mini índice e mini dólar.
A função COMPRA E VENDA  por um clique,não está disponível ( desabilitada).
Já fiz o procedimento seguinte : Entrei em Ferramentas Opções, Negociação, habilitar a função " Negociar por um clique" aperto "OK" e volto a planilha, clique com o mouse no botão direito. Mas a opção NEGOCIAÇÃO POR UM CLIQUE continua desabilitada. Como posso fazer pra resolver isso ?
E essa situação só está ocorrendo quando estou no MINI INDICE ( Bovespa) e no MINI DÓLAR.
Já pesquisei muito mas não tive solução pra isso, gostaria de sua ajuda.
 
casa2021:
Minha plataforma MT5 Demo, quando estou no simulador  Mini índice e mini dólar.
A função COMPRA E VENDA  por um clique,não está disponível ( desabilitada).
Já fiz o procedimento seguinte : Entrei em Ferramentas Opções, Negociação, habilitar a função " Negociar por um clique" aperto "OK" e volto a planilha, clique com o mouse no botão direito. Mas a opção NEGOCIAÇÃO POR UM CLIQUE continua desabilitada. Como posso fazer pra resolver isso ?
E essa situação só está ocorrendo quando estou no MINI INDICE ( Bovespa) e no MINI DÓLAR.
Já pesquisei muito mas não tive solução pra isso, gostaria de sua ajuda.

Você está confundindo Simulador com Conta DEMO.

Se você está querendo dizer Simulador = Backtest (Strategy Tester), NÃO existe Negociação Pro Um Clique.

 
Mario Ouguciku:

Olá. Toda vez que abro o MT5 as opções da barra de ferramentas não abrem junto do programa (PADRÃO, ESTUDOS DE LINHA E TIME FRAMES), ou seja tenho que adicionar manualmente todos os dias.

Há alguma forma de deixar isso salvo para que eu não precise abrir todos os dias manualmente?

Agradeço.

Quando um software complexo 'dá pau', ou vc tem acesso a suporte ou a solução nunca passa por procurar o BUG, provavelmente ninguém vai encontrar, mais fácil reinstalar. Mas cuidado em salvar o que vc precisa antecipadamente, porque se desinstalar MT5 não vai sobrar nada nem na lixeira. A solução passa por ter backup de tudo que for relevante, de programas indicativos,  includentes que não vieram com o MT,.., e até seus templates: no computador, na nuvem e em pendrive.
Segundo - não desinstale o MT, mude o nome do diretório para qualquer coisa ".old", porque sempre pode esquecer de copiar alguma coisa e terá onde pegar.

Porque não vale a pena quebrar a cabeça por algo que você não conhece profundamente e já não funciona bem, se fosse um programa produto, ligava para o suporte e resolvia, quem paga manda; mas não é assim e é mais rápido e eficiente instalar novamente e copiar para os diretórios adequados seus arquivos necessários.
Tenha uma boa semana.

 
Alcides Vidigal #:

Quando um software complexo 'dá pau', ou vc tem acesso a suporte ou a solução nunca passa por procurar o BUG, provavelmente ninguém vai encontrar, mais fácil reinstalar. Mas cuidado em salvar o que vc precisa antecipadamente, porque se desinstalar MT5 não vai sobrar nada nem na lixeira. A solução passa por ter backup de tudo que for relevante, de programas indicativos,  includentes que não vieram com o MT,.., e até seus templates: no computador, na nuvem e em pendrive.
Segundo - não desinstale o MT, mude o nome do diretório para qualquer coisa ".old", porque sempre pode esquecer de copiar alguma coisa e terá onde pegar.

Porque não vale a pena quebrar a cabeça por algo que você não conhece profundamente e já não funciona bem, se fosse um programa produto, ligava para o suporte e resolvia, quem paga manda; mas não é assim e é mais rápido e eficiente instalar novamente e copiar para os diretórios adequados seus arquivos necessários.
Tenha uma boa semana.

Olá a todos! Utilizo uma distro linux. Aconteceu isso, acabei achando uma solução fácil: Ao invés de abrir pelos ícones de atalho da área de trabalho e o ícone de acesso rápido do menu de ferramentas, consegui abrir com todas as configurações indo em menu de aplicativos, no meu caso, wine(que é a pasta que rodo aplicativos do windows) encontrei o ícone do MT4 no menu e abriu normal! E voltou a funcionar nos outros icones normalmente!

Pode tentar, se funcionar é uma boa ajuda para resolver a questão.

No windows, fazer isso seria, ir no menu iniciar/Todo os programas, achar o ícone do mt4 e e abrir por lá!

Aqui resolveu! T+

 
Rogerio Giannetti Torres #:

Olá Mário,

o problema é no perfil como o Vinicius disse.   Você fechou o MT5 em modo tela cheia <PF11>, por isso a barra de ferramentas não aparece.   Abra o MT5 tecle< F11> para sair do modo tela cheia em seguida feche o MT5.

Ola Rogerio Giannetti.....................muito agradecido,,,,,,,,,,,,,,,você tem rasão.......................deu certo
12
Novo comentário