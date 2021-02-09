Opção de saque Paypal sumiu
Pior que a webmoney é bem chatinha para sacar, vou tentar pelo cartão primeiro, mas realmente pelo paypal era muito mais fácil e prático!
Abri um chamado para entender e a resposta é de que o paypal não será mais aceito.
Fiz um teste de saque via WebMobey e não houve dificuldade, o único "problema" é que para transferir para conta bancaria é aceito apenas acima de 100,00 (USD). Fiz o teste também e sem problemas.
Não testei a opção de cartão que me parece ate ser mais barata(1,5% + 1EUR) que via WebMoney(2%), mas eu sei que não são todos os cartões que acetaram, e alguns ate geram bloqueios.
Eu em particular acho que o WebMoney facilita para quem quer depositar os fundos em alguma corretora de Forex, fiz um teste tbm e a transferência é imediata e sem taxas.
E o método de pagamento voltou hoje, vai entender
¯\_(ツ)_/¯
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Pessoal sempre realizei meus saques pelo paypal, mas nos ultimos dias ele sumiu. Tentei realizar por cartão mas não deu certo.
Quando acontece isso com vocês, além de chorar o que voces fazem? rsrs