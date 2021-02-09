Opção de saque Paypal sumiu

Pessoal sempre realizei meus saques pelo paypal, mas nos ultimos dias ele sumiu. Tentei realizar por cartão mas não deu certo.

Quando acontece isso com vocês, além de chorar o que voces fazem? rsrs

 
Cara acabei de ver isso também, rsrsr
Pior que a webmoney é bem chatinha para sacar, vou tentar pelo cartão primeiro, mas realmente pelo paypal era muito mais fácil e prático!
 

Abri um chamado para entender e a resposta é de que o paypal não será mais aceito. 

Fiz um teste de saque via WebMobey e não houve dificuldade, o único "problema" é que para transferir para conta bancaria é aceito apenas acima de 100,00 (USD). Fiz o teste também e sem problemas.

Não testei a opção de cartão que me parece ate ser mais barata(1,5% + 1EUR) que via WebMoney(2%), mas eu sei que não são todos os cartões que acetaram, e alguns ate geram bloqueios. 

Eu em particular acho que o WebMoney facilita para quem quer depositar os fundos em alguma corretora de Forex, fiz um teste tbm e a transferência é imediata e sem taxas.



 

E o método de pagamento voltou hoje, vai entender 

Sempre acontece isso de sair e voltar, webmoney acho ruim por que quero transferir o dinheiro para o Brasil, problema são as taxas, tem aqui do site, tem para transferir e tem do Webmoney... o que era 100 chega 50 kkk
