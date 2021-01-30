VALIDAÇÃO AUTOMATICA (MARKET) - ERRO INCORRIGÍVEL ([Volume limit reached])
Não posso
Não posso afirmar com toda certeza, mas vc não deve especificar os ativos, uma vez que o teste é feito de forma aleatória.
tente não deixar assim, e sim de uma forma genérica.
@Jonathan Pereira ,
Deu certo criei um manipulador para desconsiderar os ativos pré-fixados e a validação foi um sucesso, não tinha nada haver com as funções de gerenciamento de volume.
Minha solução
//--- MODIFICANDO INPUTS
double saldoconta = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
PROFITPTS = 1;
if((MODOINPUT == MANUAL && ENTRADA == estrategia2) || (MODOINPUT == MANUAL && ENTRADA == estrategia1))
{
LOTE = Lot;
SL1 = STP_;
TK1 = TP_;
InpGatilhoTS_ = InpGatilhoTS ;
InpDistanciaTS_ = InpDistanciaTS;
InpStepTS_ = InpStepTS ;
METAGAIN = MetaGain ;
METAGAIN1 = MetaGain1;
METAGAIN2 = MetaGain2;
if(correlation == true)
{
Ativo2 = ATIVO2;
Ativo3 = ATIVO3;
Ativo4 = ATIVO4;
}
else
{
Ativo2 = NULL;
Ativo3 = NULL;
Ativo4 = NULL;
}
}
Srs,
Estou a uma semana tentando passar pela validação automática do MQL5 , quero postar um EA no mercado entretanto mesmo utilizando as funções para contornar a mensagem de erro não está sendo possível concluir a validação.
Alguma dica de como resolver o ERRO.
ERRO:
test on EURUSD,H1 (hedging)
2020.04.02 14:00:00 failed instant sell 4 EURUSD at 1.09199 sl: 1.09799 tp: 1.08799 [Volume limit reached]
2020.05.01 12:00:00 failed instant buy 4 EURUSD at 1.09762 sl: 1.09162 tp: 1.10162 [Volume limit reached]
strategy tester report 4 total trades
Funções utilizadas para contornar o erro no código em anexo.