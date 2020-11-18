Indicadores do MT5 no Python
Você pode exportar esse dado diretamente do Meta Trader para o python e ou pode calcular no python, calculando diretamente vc pode escolher por vários caminhos, escrever a formula ou procurar alguma biblioteca que implemente o calculo.
o Calculo do ATR consiste em:
exemplo em python.
import MetaTrader5 as mt5 from pandas import DataFrame, to_datetime def atr(df, n=14): high = df['high'] low = df['low'] close = df['close'] df['tr0'] = abs(high - low) df['tr1'] = abs(high - close.shift()) df['tr2'] = abs(low - close.shift()) tr = df[['tr0', 'tr1', 'tr2']].max(axis=1) return tr.ewm(alpha=1/n, adjust=False).mean() if not mt5.initialize(): print("initialize() failed") mt5.shutdown() rates = mt5.copy_rates_from_pos("ITSA4", mt5.TIMEFRAME_M5, 0, 100) mt5.shutdown() series = DataFrame(rates) series['time']=to_datetime(series['time'], unit='s') series = series.set_index(['time']) series['atr'] = atr(series).values print(series.tail())
Não conhecia este pacote! Excelente oportunidade para novos aprendizados, obrigado pela dica :)
Com um exemplo fica tudo mais simples. Muito obrigado pela ajuda.
Alguém tem algum modelo de código em MT5 para utilizar os indicadores no Python, como exemplo o ATR.