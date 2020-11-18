Indicadores do MT5 no Python

Alguém tem algum modelo de código em MT5 para utilizar os indicadores no Python, como exemplo o ATR.

 
Edney Machado:

...

Você pode exportar esse dado diretamente do Meta Trader para o python e ou pode calcular no python, calculando diretamente vc pode escolher por vários caminhos, escrever a formula ou procurar alguma biblioteca que implemente o calculo.

o Calculo do ATR consiste em:


exemplo em python.

import MetaTrader5 as mt5
from pandas import DataFrame, to_datetime

def atr(df, n=14):
    high = df['high']
    low = df['low']
    close = df['close']
    df['tr0'] = abs(high - low)
    df['tr1'] = abs(high - close.shift())
    df['tr2'] = abs(low - close.shift())
    tr = df[['tr0', 'tr1', 'tr2']].max(axis=1)
    return tr.ewm(alpha=1/n, adjust=False).mean()

if not mt5.initialize():
        print("initialize() failed")
        mt5.shutdown()
rates = mt5.copy_rates_from_pos("ITSA4", mt5.TIMEFRAME_M5, 0, 100)
mt5.shutdown()
series = DataFrame(rates)
series['time']=to_datetime(series['time'], unit='s')
series = series.set_index(['time'])

series['atr'] = atr(series).values

print(series.tail())


 
Não conhecia este pacote! Excelente oportunidade para novos aprendizados, obrigado pela dica :)

 
Com um exemplo fica tudo mais simples. Muito obrigado pela ajuda.

