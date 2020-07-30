Bot com stop automatico. erro
Estava rodando meu bot normal em conta real, gerando automaticamente as entradas e as linhas de stop loss e profit. Num certo momento em uma entrada as linhas sumiram e o boto ficou com a ordem em aberto, quase perco tudo, mas o mercado voltou e eu coloquei um stop manualmente.. Estou usando a corretora clear! Alguém sabe me dizer o porque pode ter acontecido isso? robô tem que dar autonomia, criar um robô e ter que ficar em cima olhando, ai não serve. Agradeço se alguem quiser deixar seu conhecimento neste tópico. valeu.
Pelo que você descreveu parece que teve dois problemas:
O primeiro é que "parece", pois só dá para saber você analisando seu Diário, então como disse "parece" que sua corretora travou por um tempo e suas Posições podem ter ficadas abertas sem TP/SL. Caso tenha ocorrido isso então a Posição não foi encerrada por problemas com a corretora e o robô nada pode fazer em momentos assim.
Porém, após retorno da normalidade, cabe ao Robô Encerrar Posições fora do contexto do setup normal dele. Então você está correto, se esse robô é um tipo robô autônomo e você precisa ficar "vigiando" ele, então o robô não está fazendo suas obrigações corretamente. Precisa contactar o desenvolvedor ou procurar outro robô mais eficiente.
Mas como nem tudo é fácil como parece, então você ainda assim tem que verificar outra coisa, se quando "voltou a normalidade" se o robô ainda estava ativo, bonitinho lá na sua VPS ou local, pois também podem ocorrer após travamento da corretora ela bloquear/anular comandos seja manuais ou de robôs, podendo inclusive levar a seu robô também a ser encerrado. Isso é correto, pois tanto robôs quando pessoas ficam enviando freneticamente ordens de encerramentos de posições e compras/vendas reversas para zerar posição e se não forem anuladas pela corretora imagine o "caos" que pode causar após destravar? Seria gente comprado/vendido até a alma sem entender o por que.... Dai neste caso, também não vai ser culpa do robô.
Obrigado por esclarecer e debater seu conhecimento. [EDITADO]
da uma olhada nesse video...
