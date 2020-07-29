Saldo

como retirar o dinheiro da plataforma para corretora rico ?
 
Não entendi exatamente qual foi sua pergunta!! Se você se refere a conta demo, não é possível. Se você se refere a sua conta real, isso é feito na própria corretora e não na plataforma.
 
boa noite onde vejo o saldo na plataforma ?
 
Pessoal ficou de entrar em contato ainda nada, alguém sabe como falar com eles ou entrar em contato?
 
Quem são "pessoal"?  Plataforma? Corretora?

 
Plataforma não tem saldo, pois a Plataforma é gratuita.

Mas se quiser ver saldo do MQL5 Community para saques / contratações de produtos/serviços, então lá no canto superior direito da tela, ao lado esquerdo do seu nome tem o saldo. Por exemplo na minha tenho 10 dolares, como pode ver o print abaixo:


 

como obter saldo na conta demo para estudar ?

