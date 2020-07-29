Saldo
como retirar o dinheiro da plataforma para corretora rico ?
Não entendi exatamente qual foi sua pergunta!! Se você se refere a conta demo, não é possível. Se você se refere a sua conta real, isso é feito na própria corretora e não na plataforma.
boa noite onde vejo o saldo na plataforma ?
Pessoal ficou de entrar em contato ainda nada, alguém sabe como falar com eles ou entrar em contato?
Junior Cesar Gomes:
Quem são "pessoal"? Plataforma? Corretora?
kennedypenin:
Plataforma não tem saldo, pois a Plataforma é gratuita.
Mas se quiser ver saldo do MQL5 Community para saques / contratações de produtos/serviços, então lá no canto superior direito da tela, ao lado esquerdo do seu nome tem o saldo. Por exemplo na minha tenho 10 dolares, como pode ver o print abaixo:
como obter saldo na conta demo para estudar ?
