De Array Tipo Vetor (1d) Para Array Tipo Tabela (2d)

Olá pessoal!


Preciso transformar uma Matriz de uma dimensão apenas em uma Matriz de duas dimensões OU posso preencher a Matriz de duas dimensões com os mesmos dados logo de cara. Um exemplo para ilustrar:


(matriz com de uma dimensão com 10 valores):

[2,4,6,8,10,1,2,3,4,5]


Basicamente, desejo separar os dados da matriz de acordo com um número em uma variável. Por exemplo, se o separador de variáveis ​​= 5, a matriz mostraria (Arrayprint) [2] [5]:


2 1

4 2

6 3

8 4

10 5


Digamos que os dados de alguma dimensão de linha / coluna venha de um loop envolvendo CopyOpen e outras dimensões de linha / coluna venham de um loop envolvendo CopyClose. Eu tentei algumas coisas com a função ArrayFill apenas para ver como ele mostra os valores, mas a função preenche a matriz como se fosse um vetor (1d).

Meu objetivo é contar, comparar e tirar conclusões comparando uma coluna / linha com a outra.

Eu já sei (pela referência oficial) que o tamanho da minha primeira dimensão de matriz pode ser uma matriz aberta (o que é ótimo para meus objetivos) e as outras dimensões não (nenhum problema se for possível alterar a primeira em uma variável). Mas estou sofrendo com erros nas minhas tentativas.

Eu sou novo em programação, mas acho que estou indo relativamente bem com o meu projeto de código MQL5 até agora, MAS, se eu não resolver esse problema, meu código se tornará desnecessariamente grande e ineficiente (pense em muitas operações matemáticas envolvendo números comparados em uma só coluna ... feio e pedindo para apresentar erros).

(coloquei essa mesma questão no fórum em inglês, se a moderação exigir que eu mantenha apenas em uma língua, deixo apenas essa aqui)

Obrigado pela atenção, um abraço!
 
exemplo com duas dimensões:

Exemplo com 3 dimensões:


void OnStart()
  {
//---
// initializing the 2-dimensional array.
   int x[3][2] = {{0,1}, {2,3}, {4,5}};

   for(int i = 0; i < 3; i++)
     {
      for(int j = 0; j < 2; j++)
        {
         Print("Element at x[",i,"][",j,"]: ", x[i][j]);
        }
     }

// initializing the 3-dimensional array
   int z[2][3][2] = { {{0,1},{2,3},{4,5}} ,{{6,7},{8,9},{10,11}} };

   for(int i = 0; i < 2; ++i)
     {
      for(int j = 0; j < 3; ++j)
        {
         for(int k = 0; k < 2; ++k)
           {
            Print("Element at x[",i,"][",j,"][",k,"] = ",z[i][j][k]);
           }
        }
     }
  }
 
Excelente!!! Muito obrigado pelas ilustrações e pelo script exemplificando! :)
 

Minha tentativa baseado em observações sobre C++

int  vetor[30] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30};

int tabela[6][5];

int contador = 0;

for(int linha = 0; linha < 6; linha++)
     {
      for(int coluna = 0; coluna < 5; coluna++)
        {
         tabela[linha][coluna] = vetor[contador];
         
         contador++;
        }
     }

CONSEGUI! Atenção para:

1) A declaração do contador ficar acima dos loops for (senão ele nunca avança além dos 5 primeiros valores).

E

2) Estabelecer o tamanho do Array bidimensional antes do loop (linhas e colunas). Não dá para preenchê-lo com os dados do Array unidimensional sem antes precisar o número de linhas e colunas (se eu estiver errado por favor me corrijam).


ArrayPrint do vetor:

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


ArrayPrint da tabela:

    [,0][,1][,2][,3][,4]

[0,]   1   2   3   4   5

[1,]   6   7   8   9  10

[2,]  11  12  13  14  15

[3,]  16  17  18  19  20

[4,]  21  22  23  24  25

[5,]  26  27  28  29  30


Agradecimento especial ao  Jonathan Pereira pelos ensinamentos pontuais.

