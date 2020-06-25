Ordem pendente executada imediatamente

Novo comentário
  
   Comment("COMPRA");
   if(trade.BuyLimit(VolumeCompra,Price_C,_Symbol,Stop_L,Take_P,ORDER_TIME_GTC,0,0))

Bom dia Pessoal

Estou testando um novo EA e estou com dificuldade, este Ea deveria enviar ordem pendente, ou seja, abre o candle e ele envia uma ordem a um preço maior que o preço corrente, porem ao enviar esta ordem ela é imediatamente executada.

Esta errado o tipo de ordem que estou enviando?

sds,


Nilson

 
NFONSECA:

Bom dia Pessoal

Estou testando um novo EA e estou com dificuldade, este Ea deveria enviar ordem pendente, ou seja, abre o candle e ele envia uma ordem a um preço maior que o preço corrente, porem ao enviar esta ordem ela é imediatamente executada.

Esta errado o tipo de ordem que estou enviando?

sds,


Nilson

https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/trading/general_concept#pending_order



Princípios gerais - Operações comerciais - Ajuda para a MetaTrader 5
Princípios gerais - Operações comerciais - Ajuda para a MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
– solicitação feita pela empresa de corretagem para comprar ou vender um instrumento financeiro. Existem dois tipos de ordens básicos: de mercado e pendentes. Além disso, existem ordens especiais Take Profit e Stop Loss. – fato da compra ou venda de um instrumento financeiro. A compra (Buy) acontece segundo o preço de demanda (Ask) e a venda...
 
NFONSECA:

Bom dia Pessoal

Estou testando um novo EA e estou com dificuldade, este Ea deveria enviar ordem pendente, ou seja, abre o candle e ele envia uma ordem a um preço maior que o preço corrente, porem ao enviar esta ordem ela é imediatamente executada.

Esta errado o tipo de ordem que estou enviando?

sds,


Nilson

Olá Nilson,

se eu estou vendendo a R$ 1,00 e você faz uma oferta a comprar a R$ 2,00 eu vendo na mesma hora e ainda conto para todo mundo...  rsrsrs

Brincadeira a parte, entendeu o que você está fazendo quando manda comprar a um preço maior que a melhor oferta (Ask) .... 

Se quiser comprar ao atingir a resistência use BUYSTOP  ou comprar ao atingir o suporte  BUYLIMIT ....  

 
Rogerio Giannetti Torres:

Olá Nilson,

se eu estou vendendo a R$ 1,00 e você faz uma oferta a comprar a R$ 2,00 eu vendo na mesma hora e ainda conto para todo mundo...  rsrsrs

Brincadeira a parte, entendeu o que você está fazendo quando manda comprar a um preço maior que a melhor oferta (Ask) .... 

Se quiser comprar ao atingir a resistência use BUYSTOP  ou comprar ao atingir o suporte  BUYLIMIT ....  

Boa tarde Regerio rssss, entendi, eu ate imaginei isso mas achei que pude haver alguma trava na ordem que a executasse somente qdo o preço fosse atingido.


Obrigado,

Novo comentário