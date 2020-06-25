Ordem pendente executada imediatamente
Bom dia Pessoal
Estou testando um novo EA e estou com dificuldade, este Ea deveria enviar ordem pendente, ou seja, abre o candle e ele envia uma ordem a um preço maior que o preço corrente, porem ao enviar esta ordem ela é imediatamente executada.
Esta errado o tipo de ordem que estou enviando?
sds,
Nilson
https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/trading/general_concept#pending_order
- www.metatrader5.com
Bom dia Pessoal
Estou testando um novo EA e estou com dificuldade, este Ea deveria enviar ordem pendente, ou seja, abre o candle e ele envia uma ordem a um preço maior que o preço corrente, porem ao enviar esta ordem ela é imediatamente executada.
Esta errado o tipo de ordem que estou enviando?
sds,
Nilson
Olá Nilson,
se eu estou vendendo a R$ 1,00 e você faz uma oferta a comprar a R$ 2,00 eu vendo na mesma hora e ainda conto para todo mundo... rsrsrs
Brincadeira a parte, entendeu o que você está fazendo quando manda comprar a um preço maior que a melhor oferta (Ask) ....
Se quiser comprar ao atingir a resistência use BUYSTOP ou comprar ao atingir o suporte BUYLIMIT ....
Olá Nilson,
se eu estou vendendo a R$ 1,00 e você faz uma oferta a comprar a R$ 2,00 eu vendo na mesma hora e ainda conto para todo mundo... rsrsrs
Brincadeira a parte, entendeu o que você está fazendo quando manda comprar a um preço maior que a melhor oferta (Ask) ....
Se quiser comprar ao atingir a resistência use BUYSTOP ou comprar ao atingir o suporte BUYLIMIT ....
Boa tarde Regerio rssss, entendi, eu ate imaginei isso mas achei que pude haver alguma trava na ordem que a executasse somente qdo o preço fosse atingido.
Obrigado,
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Bom dia Pessoal
Estou testando um novo EA e estou com dificuldade, este Ea deveria enviar ordem pendente, ou seja, abre o candle e ele envia uma ordem a um preço maior que o preço corrente, porem ao enviar esta ordem ela é imediatamente executada.
Esta errado o tipo de ordem que estou enviando?
sds,
Nilson