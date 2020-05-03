Robot de negociação

Boa tarde a todos.

Gostaria de uma ajudinha se possível. Estou tentando aprender a criar indicadores e se possível programar robô de negociação. Acompanhei até algumas tópicos e até já consigo acompanhar alguns deles. Porem encontrei  um robô e gostaria de fazer ele emitir ordem ao tocar nas linha de alta ou baixa, quando a vela[2} e vela[1]tocar,  comprar ou vender no fechamento da vela[0]. segue abaixo o código, Ficarei grato se alguém poder me ajudar.

Arquivos anexados:
CANDLES__HIGH_LO_TRADE.mq5  5 kb
 
Sejamos completamente honestos aqui...

  1. Você sabe programar, sim ou não?
  2. Você QUER saber programar, sim ou não?

Ou vc está querendo economizar alguns trocados pra alguém programar um robô pra você?

Se quer APRENDER a programar, poste o código completo aqui usando o ícone de Código-Fonte e mostre pra nós o progresso que VOCÊ teve até agora.


Do contrário, use a Aba FREELANCE...

;)

 
Muito bom
 
Não
 
Joseivaldo:
Apenas pedi ajuda. mas acho que cometi um erro. Mil desculpa se isto ofende.
 

Parabéns pela iniciativa Cesam7!
Eu também estou com o mesmo problema.
O seu robot funcionou?


