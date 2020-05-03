Robot de negociação
Boa tarde a todos.
Gostaria de uma ajudinha se possível. Estou tentando aprender a criar indicadores e se possível programar robô de negociação. Acompanhei até algumas tópicos e até já consigo acompanhar alguns deles. Porem encontrei um robô e gostaria de fazer ele emitir ordem ao tocar nas linha de alta ou baixa, quando a vela[2} e vela[1]tocar, comprar ou vender no fechamento da vela[0]. segue abaixo o código, Ficarei grato se alguém poder me ajudar.
Sejamos completamente honestos aqui...
- Você sabe programar, sim ou não?
- Você QUER saber programar, sim ou não?
Ou vc está querendo economizar alguns trocados pra alguém programar um robô pra você?
Se quer APRENDER a programar, poste o código completo aqui usando o ícone de Código-Fonte e mostre pra nós o progresso que VOCÊ teve até agora.
Do contrário, use a Aba FREELANCE...
;)
Parabéns pela iniciativa Cesam7!
Eu também estou com o mesmo problema.
O seu robot funcionou?
