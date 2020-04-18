Como saber se o robo está rodando em ambiente do Testador de Estrtégia

Pessoal,


Alguém sabe dizer alguma função que retorne algum valor que me diga se o robô está rodando em Ambiente do Testador de Estratégia?

 
Thiago Benfica:

No cabeçalho da janela aparece Strategy Tester

 
Ola Thiago,

 dentro do EA você deve usar a função MqlInfoInteger(MQL_TESTER).

https://www.mql5.com/pt/docs/constants/environment_state/mql5_programm_info#enum_mql_info_integer

Boa noite pessoal, estou tentando usar uma base de dados que pequei no Ticktory lite, consegui incorpora-as no meu MT5, porem quando colo no ambiente testador de estratégia visual o robô ate funciona marcando os ponto mas não faz entrada. Alguém poderia me ajudar. Obrigado 
 
Thiago, perdão te informei errado, falha minha passei batido na palavra "função". Ainda bem que Rogério foi mais atento que eu e te informou correto.

Abraços,

 
Boa noite pessoal, estou tentando usar uma base de dados que pequei no Ticktory lite, consegui incorpora-as no meu MT5, porem quando colo no ambiente testador de estratégia visual o robô ate funciona marcando os ponto mas não faz entrada. Alguém poderia me ajudar. Obrigado 

digitou BRL na moeda?



 
Perfeito!!!


MUITO OBRIGAGO!!

 
Tudo bem, acontece..
