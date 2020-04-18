Como saber se o robo está rodando em ambiente do Testador de Estrtégia
Pessoal,
Alguém sabe dizer alguma função que retorne algum valor que me diga se o robô está rodando em Ambiente do Testador de Estratégia?
No cabeçalho da janela aparece Strategy Tester
Ola Thiago,
dentro do EA você deve usar a função MqlInfoInteger(MQL_TESTER).
https://www.mql5.com/pt/docs/constants/environment_state/mql5_programm_info#enum_mql_info_integer
- www.mql5.com
Thiago, perdão te informei errado, falha minha passei batido na palavra "função". Ainda bem que Rogério foi mais atento que eu e te informou correto.
Abraços,
Boa noite pessoal, estou tentando usar uma base de dados que pequei no Ticktory lite, consegui incorpora-as no meu MT5, porem quando colo no ambiente testador de estratégia visual o robô ate funciona marcando os ponto mas não faz entrada. Alguém poderia me ajudar. Obrigado
digitou BRL na moeda?
Perfeito!!!
MUITO OBRIGAGO!!
