Bom dia, o botão nova ordem na plataforma MT5 da Xm está desabilitado, alguém sabe como resolver esse problema?
 
pode ser um dos seguintes motivos.

1) O MT% nao foi logado com a senha geral.

2) O ativo não é comercializado.

 
No caso do WDO elenão é comercializado?
 
Consulte a especificação do ativo.


 

Meu mt5 esta logado corretamente mas nao sei oq fiz pois o botao de ordens ( compra e venda esta inativo e nao estou conseguindo fechar a orden q abri e nem fazer nada mais.

Alguem me ajuda por gentileza

Está escrito "Somente Leitura" no seu MT5.
 
Até onde sei nos estados unidos hoje, nao tem negociação por ser feriado.
