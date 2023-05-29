Botão nova ordem
Bom dia, o botão nova ordem na plataforma MT5 da Xm está desabilitado, alguém sabe como resolver esse problema?
xavierinvestimentos: Bom dia, o botão nova ordem na plataforma MT5 da Xm está desabilitado, alguém sabe como resolver esse problema?
Bom dia,
pode ser um dos seguintes motivos.
1) O MT% nao foi logado com a senha geral.
2) O ativo não é comercializado.
No caso do WDO elenão é comercializado?
Boa noite
Meu mt5 esta logado corretamente mas nao sei oq fiz pois o botao de ordens ( compra e venda esta inativo e nao estou conseguindo fechar a orden q abri e nem fazer nada mais.
Alguem me ajuda por gentileza
Arquivos anexados:
PAINT_GRAFICO.png 181 kb
Nick abe #:Até onde sei nos estados unidos hoje, nao tem negociação por ser feriado.
Boa noite
Alguem me ajuda por gentileza
Boa noite
Meu mt5 esta logado corretamente mas nao sei oq fiz pois o botao de ordens ( compra e venda esta inativo e nao estou conseguindo fechar a orden q abri e nem fazer nada mais.
Alguem me ajuda por gentileza
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se