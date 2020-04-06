Negociação a um clique
Obrigado pela resposta
Aqui está exatamente a mesma coisa, talvez seja um problema na Clear pois fiz o dowload novamente mas criei uma nova conta demo sem corretora, nesse caso a negociação a um clique foi ativada. Pena que isso só foi possível com o Forex. Vou entrar em contato com o pessoal da Clear para ver se isso poderá ser resolvido
Bom dia
Não sei o porquê dessa opção não ser ativável tanto na conta demo quanto na conta verdadeira, já até desinstalei várias vezes e instalei novamente. Sempre sem sucesso. Embora eu marque a opção em ferramenta ´´Negociar a um clique´´, no gráfico normal ela não ativa!!
Alguém tem alguma ideia do que está acontecendo?? Já vasculhei todo fórum, videos no youtube, mas não achei