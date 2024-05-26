Não consegue encontrar os ativos da bolsa brasileira? Leia aqui.
BOM DIA METATRADERS.
NÃO ESTOU CONSEGUINDO COLOCAR O ATIVO DO MINI DOLAR NÃO APARECE NAS OPÇOESNÃO APARECE NAS OPÇOES DE ATIVOS
Não consigo ver mini índice e mini dólar na plataforma, como faço? Tem apenas pares de moedas forex
Não consigo ver mini índice e mini dólar na plataforma, como faço? Tem apenas pares de moedas forex
Você LEU os posts anterioes????
Sério!!!???
Você vai se dar beeeem mal no mercado financeiro...
...
Mais uma dica que também pode ser útil neste tópico:
Mesmo após a instalação do MT5 e a conexão bem sucedida à conta de negociação (demo ou real), alguns ativos negociáveis podem não aparecer de imediato na janela Observação do Mercado. Para resolver isso e exibir todos os ativos disponibilizados pela corretora:
Janela Observação do Mercado >> botão direito do mouse >> Mostrar Tudo
Essa pergunta é recorrente no fórum. Por isso vou tentar deixar aqui uma explicação geral, para evitar repetições da mesma pergunta.
Quando vc instala o Metatrader, ele por padrão se conecta a um servidor demo da Metaquotes, que mostra pares de moedas internacionais. Neste servidor vc NÃO encontrará ativos da bolsa brasileira.
Para poder ver e negociar ativos brasileiros, vc precisa, em primeiro lugar, abrir conta em uma corretora brasileira.
Existem hoje (03/ABR/2020) 5 corretoras brasileiras que operam com o MT5: Clear, Modal, Rico, Terra e XP.
Após abrir a conta na corretora de sua preferência (isso pode ser feito sem sair de casa, no website da corretora), vc deve "contratar", no próprio website da corretora, a plataforma Metatrader.
Geralmente a contratação do Metatrader é gratuita e vc escolhe conta demo ou conta real (pode ter ambas também).
Após a contratação da plataforma vc receberá por e-mail um login e uma senha para acessar a corretora pelo Metatrader.
Vc pode baixar o Metatrader tanto do site da Metaquotes quanto do site da própria corretora. Funciona bem dos dois jeitos.
Ao entrar pela primeira vez, vá em "Arquivo", "Abrir Conta", procure o servidor da sua corretora e entre com o login e a senha recebidos por e-mail.
Ao se conectar com sucesso, o nome da corretora e o número da sua conta aparecerão no canto direito superior da tela do Metatrader.
Uma vez conectado em uma corretora brasileira, vc poderá selecionar ativos da bolsa brasileira (B3) na janela de observação do mercado.
Para poder negociar day trade usando o Metatrader, algumas corretoras requerem que vc faça alocação de margem (reservar dinheiro ou ativos financeiros para lastrear as operações) específica para day trade e/ou específica para a plataforma Metatrader. As regras (ativos que podem ser oferecidos como garantia, como fazer para alocar margem, etc.) variam de corretora para corretora. Geralmente vc pode encontrar explicações sobre isso no próprio website da corretora e algumas oferecem chat com atendente online para tirar dúvidas.
Espero que essas dicas ajudem quem está começando.
Abraços e bons negócios!
Tinha visto um vídeo de uma pessoa em 2019 e havia conseguido configurar para aparecer os ativos da Bolsa Brasileira B3, só que não encontrei mais esse vídeo.
A questão aqui é que todos que postam ajuda sobre esse assunto, parecem se esquecer de que o problema não é logar na conta da corretora e sim carregar os ativos da B3.
Se puder.
Em resumo:
Não estamos conseguindo carregar os ativos da B3 mesmo logado no servidor da corretora que forneceu o o login e a senha.
O que é complicado não é essa parte que vc esclareceu, apesar de eu fazer tudo certo os ativos da B3 não carregam na plataforma, isso é um problema que nem o pessoal da CLEAR conseguiu me ajudar.
Olá,
vocês podem dar um print da tela como mostrado abaixo; ou seja navegador aberto e o ACCOUNT da CLEAR e também a aba DIÁRIO aberta.
