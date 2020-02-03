VPS NAO DA OPCAO DE MIGRAR ROBO

contratei a vps porem nao estou conseguindo migra o robo pois nao da opcao de migrar alguem ja passou por isso segue a imagem
 
Olá Claudinei,

veja na aba Diário as msg(s) de incialização do VIRTUAL HOSTING.

 

SABE ME DIZER COMO RESOLVO ISSO?

 

Olá

pelo log você não tem nenhum servidor VPS registrado para conta 53100697, acho que seu saldo de minutos FREE acabou. Parece que o MQL5 tentou fazer uma renovação automática. Você vai ter que abrir um tick de serviço para te responderem o que está acontecendo.

 
E UMA CONTA REAL
 
Sim e daí? Não entendi?

 
quero dizer que nao e free e sim  pago, eu paguei a ospedagem tem 3 dias.
 
Ah.... então a imagem que você postou não tem nada a ver com o problema !?   Faz o seguinte, abre um TICK DE SERVIÇO.

