VPS NAO DA OPCAO DE MIGRAR ROBO
contratei a vps porem nao estou conseguindo migra o robo pois nao da opcao de migrar alguem ja passou por isso segue a imagem
Olá
pelo log você não tem nenhum servidor VPS registrado para conta 53100697, acho que seu saldo de minutos FREE acabou. Parece que o MQL5 tentou fazer uma renovação automática. Você vai ter que abrir um tick de serviço para te responderem o que está acontecendo.
E UMA CONTA REAL
Sim e daí? Não entendi?
quero dizer que nao e free e sim pago, eu paguei a ospedagem tem 3 dias.
quero dizer que nao e free e sim pago, eu paguei a ospedagem tem 3 dias.
Ah.... então a imagem que você postou não tem nada a ver com o problema !? Faz o seguinte, abre um TICK DE SERVIÇO.
