EA operando com mini dólar (WDOG20) fica com posição pendente pelo resto do dia

Olá boa noite,

veja abaixo os atributos de BGIG20 (prá sair do Dólar)- Contrato boi gordo  de 15 arrobas tem  TICK SIZE 0,05 e TICK VALUE 16,50,  isso significa que, se o preço da arroba subir R$ 0,10 seu contrato é ajustado em R$ 33,00 e se você está numa posição vendida, então está perdendo R$ 33,00.

Para a B3  SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE,     SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT   e    SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS tem o mesmo valor.


Obs: Uma observação sobre o código: 

Na ordem BUY_LIMIT o preço ter que estar abaixo ou igual ao valor BID para ficar pendente aguardando o preço retroagir, obviamente na SELL_LIMIT o preço tem estar acima ou igual ao valor ASK. 

Se você quer comprar no rompimento de uma resistência use BUY_STOP ou BUY_STOP_LIMIT, para vender no rompimento de um suporte  use SELL_STOP ou SELL_STOP_LIMIT.

12
