Olá boa noite,
veja abaixo os atributos de BGIG20 (prá sair do Dólar)- Contrato boi gordo de 15 arrobas tem TICK SIZE 0,05 e TICK VALUE 16,50, isso significa que, se o preço da arroba subir R$ 0,10 seu contrato é ajustado em R$ 33,00 e se você está numa posição vendida, então está perdendo R$ 33,00.
Para a B3 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT e SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS tem o mesmo valor.
Obs: Uma observação sobre o código:
Na ordem BUY_LIMIT o preço ter que estar abaixo ou igual ao valor BID para ficar pendente aguardando o preço retroagir, obviamente na SELL_LIMIT o preço tem estar acima ou igual ao valor ASK.
Se você quer comprar no rompimento de uma resistência use BUY_STOP ou BUY_STOP_LIMIT, para vender no rompimento de um suporte use SELL_STOP ou SELL_STOP_LIMIT.