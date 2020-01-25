teste de estrategia irreal
boa noite colegas.
esta semana criei um vps com uma estratégia na conta demo para fazer testes antes de colocar na conta real, trata-se de uma estrategia no WDOG20, e esta semana fechou com 25 reais negativos na conta demo utilizando a estrategia, aí testei a mesma estrategia no testador de estrategias no mesmo perído e o resultado foi 260 reais negativos.
alguem sabe por que este erro?
- Qual sua estratégia? Scalping? Esqueça Conta Demo, Backtest, etc...
- Quais as configurações que vc usou no Backtest? Ticks Reais?
- Qualidade do histórico da Corretora.
- Backtest não leva em conta delays do Market Data da corretora para o MT5 em momentos de volatilidade.
- Conta Demo recebo em realtime o Market Data da corretora, e servidores Demo em geral não são muito confiáveis (infraestrutura fraca).
- Backtest vc tem todos os ticks já baixados em sua máquina.
- Etc...
minha estratégia nao é escalper
utilizei a configuração com ticks reais
qualidade do historico da corretora dis lá que é 99% (corretora clear)
utilizei o mesmo valor de delay da vps no backtest
Bom, então que vc já tem essas variáveis cercadas, você deve saber quem está errado, segundo sua estratégia...
Quem é? Conta DEMO ou Backtest?
penso que seja o backtest, pois olhando no grafico da conta demo, bate perfeitamente os momentos de entrada e saída do indicador, ja no backtest não.
agora não sei pq sai errado.
estou pensando em pegar uma conta do mt5 da xp, talves a base de dados deles seja melhor, o que vc acha?
Se realmente o histórico é de 99% de qualidade eu desconfio que o seu indicador talvez esteja com problemas de código...
Execute o backtest visual e veja...
;)
