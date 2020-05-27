EA ou Script de trailling stop
Ercio Alendre:
Existe algum EA ou Script que faça o trailling stop automaticamente das ordens que eu abrir manualmente?
Obrigado.
https://www.mql5.com/pt/code/14300
Fala @Ercio Alendre, bom dia...
...Em 'magic' utilize '-1', assim o EA gerencia TODAS as ordens abertas.
Espero ter ajudado.
Um Grande Abraço,
Fernando Sanches
Exp_breakeven_trailing_SL
- www.mql5.com
O Expert Advisor Exp_breakeven_trailing_SL modifica as posições para o break-even e/ou stop móvel em cada par de moeda ou apenas o atual. Os parâmetros ajustáveis : 1. symbol: 2. magic: o EA funciona com todos os números mágicos (definido -1); somente com posições abertas pelo usuário (defina magic para 0); ou com posições abertas por outros...
