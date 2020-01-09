Assinei VPS, ele sumiu do meu meta5 nao consigo desligar
- VPS com STATUS: parado
- Não faz download de robôs
- Alguem com experiencia na VPS do MT5?
Ate ontem meu VPS aparecia no meu meta5 na aba VPS, onde podia ligar e desligar para entrar nas operacoes pois migrei um EA e indicadores nele. So que hj ele sumiu mas o VPS continua entrando nas ordens sozinho, mas nao aparece na minha aba VPS. Alguem pode me ajudar.
Boa tarde.
Você pode acessar também em VPS >> Minhas Assinaturas: https://www.mql5.com/pt/vps/subscriptions
Boa tarde.
Você pode acessar também em VPS >> Minhas Assinaturas: https://www.mql5.com/pt/vps/subscriptions
Boa tarde Vinicius, é que quando assinei nao estava vinculado com essa minha conta e nao aparece nas assinaturas. É como se nao tivessse VPS mas ele esta operando. Alguma outra sugestao?
Boa tarde Vinicius, é que quando assinei nao estava vinculado com essa minha conta e nao aparece nas assinaturas. É como se nao tivessse VPS mas ele esta operando. Alguma outra sugestao?
Dhezy,
A VPS é agregada a uma conta Corretora. O primeiro check que você precisa fazer é olhar na janela chamada Navegador (igual imagem abaixo) e checar se você realmente ainda tem VPS. Se você não achar essa janela Navegador, abra o Menu Exibir, Navegador, geralmente ela fica ao lado esquerdo do seu gráfico, em uma janela fora do gráfico.
Essa imagem abaixo é de uma conta COM VPS e COM um EA rodando:
Essa imagem abaixo é de uma conta SEM VPS:
Se sua conta realmente tiver uma VPS rodando: Estando nesta conta (no topo da tela do MT5 mostra o número da conta ativa), você remove o EA do grático (botão direito no gráfico, Expert Advisor, Remover) e depois na sheet VPS você clica em MIGRAR TUDO. Pronto, o EA não vai mais estar rodando nem local e nem na VPS.
Se sua conta NÃO tiver VPS; Então o EA Só vai poder estar sendo executado local. Procure no gráfico se ele não está rodando (botão direito, Expert Advisor, Remover).
Abraços e espero ter ajudado.
Dhezy,
A VPS é agregada a uma conta Corretora. O primeiro check que você precisa fazer é olhar na janela chamada Navegador (igual imagem abaixo) e checar se você realmente ainda tem VPS. Se você não achar essa janela Navegador, abra o Menu Exibir, Navegador, geralmente ela fica ao lado esquerdo do seu gráfico, em uma janela fora do gráfico.
Essa imagem abaixo é de uma conta COM VPS e COM um EA rodando:
Essa imagem abaixo é de uma conta SEM VPS:
Se sua conta realmente tiver uma VPS rodando: Estando nesta conta (no topo da tela do MT5 mostra o número da conta ativa), você remove o EA do grático (botão direito no gráfico, Expert Advisor, Remover) e depois na sheet VPS você clica em MIGRAR TUDO. Pronto, o EA não vai mais estar rodando nem local e nem na VPS.
Se sua conta NÃO tiver VPS; Então o EA Só vai poder estar sendo executado local. Procure no gráfico se ele não está rodando (botão direito, Expert Advisor, Remover).
Abraços e espero ter ajudado.
Bom dia Ruy,
Muito obrigado pela ajuda.
Fiz tudo o que vc falou, mas agora pela manha entrou uma nova ordem do VPS que nao consigo visualizar. Agora so quero cancelar o vps, sabe como consigo que nao seja sheet VPS pois la nao tem nada, o suporte faz isso?
Boa tarde Vinicius, é que quando assinei nao estava vinculado com essa minha conta e nao aparece nas assinaturas. É como se nao tivessse VPS mas ele esta operando. Alguma outra sugestao?
Bom dia Ruy,
Muito obrigado pela ajuda.
Fiz tudo o que vc falou, mas agora pela manha entrou uma nova ordem do VPS que nao consigo visualizar. Agora so quero cancelar o vps, sabe como consigo que nao seja sheet VPS pois la nao tem nada, o suporte faz isso?
Olá Dhezy, se nada do que os colegas indicaram acima resolver, então acho que o caminho será o Suporte mesmo.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso