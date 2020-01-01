Arrastar a tela em todos os sentidos

Como fazer para conseguir arrastar a tela em todos os sentidos (não somente na horizontal) e fixar o tamanho dos candles para que não fiquem alterando com o deslocar da tela?
 
deivecriado:
Se você usa o MT5 para trades manuais, existem outras plataformas mil vezes melhores...


Enfim, Aperte F8:


Não é possível deslocar o gráfico na vertical... Apenas aumentá-lo ou diminuí-lo clicando e arrastando o eixo Y

