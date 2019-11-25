Teste

No teste da estratégia, utilizei parametros incorretos e o saldo zerou. Somente consigo rodar um teste unico?

Agora nao consigo mais testar

 
Não, você pode reiniciar o teste normalmente. Qual versão do MT está usando?

 
Olá Bastos,

Clique nesse campo abaixo marcado na imagem, defina o valor que quiser e clique em "Iniciar". Ele repetirá o teste.


 
Boa tarde, 

dependendo da corretora você pode solicitar novo saldo em conta DEMO pelo site, caso não existe essa opção então peça pelo atendimento.

Bons negócios.

