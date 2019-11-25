Teste
bastos_outcubus:
No teste da estratégia, utilizei parametros incorretos e o saldo zerou. Somente consigo rodar um teste unico?
Agora nao consigo mais testar
Não, você pode reiniciar o teste normalmente. Qual versão do MT está usando?
bastos_outcubus:
Boa tarde,
dependendo da corretora você pode solicitar novo saldo em conta DEMO pelo site, caso não existe essa opção então peça pelo atendimento.
Bons negócios.
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
No teste da estratégia, utilizei parametros incorretos e o saldo zerou. Somente consigo rodar um teste unico?
Agora nao consigo mais testar