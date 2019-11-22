Sinais de autotrade marcados no gráfico
Mandreg:
Bom dia!
Alguém pode me dizer como eu excluo os sinais de entrada no gráfico? Para ser mais específico é aquela setinha que fica marcado a sua entrada e saída.
Botão direito em qualquer área na 1a. aba...
Bom dia!
