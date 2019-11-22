Sinais de autotrade marcados no gráfico

Novo comentário
 

Bom dia!

Alguém pode me dizer como eu excluo os sinais de entrada no gráfico? Para ser mais específico é aquela setinha que fica marcado a sua entrada e saída.

 
Mandreg:

Bom dia!

Alguém pode me dizer como eu excluo os sinais de entrada no gráfico? Para ser mais específico é aquela setinha que fica marcado a sua entrada e saída.

Botão direito em qualquer área na 1a. aba...


Novo comentário