No mercado do mql5 possui algum indicador parecido com o Ecocardiograma que tem na Profit Nelogica?

SauloJM:
Criei e achei muito bacana!!!
 
Tu conseguir cria um ?
 
SauloJM:
Não é igual, mas...


e escolha o ativo..

e depois brinque com os controles...


