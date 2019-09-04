PLEASE, WHERE ARE I BAD FRIENDS? CREATING AND MT5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Hello friends, good afternoon everyone!
Please, where am I wrong?
MT5 is not optimizing parameters [...]
I am trying to create an EA Scalper WPR M1 or M15
Thanks everyone, hugs!