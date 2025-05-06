Scripts: SetSellStopOrder
Caro Nikolay, fiz o download do SetBuyStopOrder.mq5. Instalei. Compilado. Ao arrastá-lo para um gráfico, uma janela com parâmetros é aberta e seu nome aparece no canto superior direito do terminal. A negociação automática está ativada. Tudo parece estar correto. Mas ao pressionar "OK", a ordem não é definida. Após um ou dois segundos, o nome desaparece do canto superior direito. Qual pode ser o motivo? Se tiver uma chance, poderia me dizer?
Caro Nikolay, fiz o download do SetBuyStopOrder.mq5. Instalei. Compilado. Ao arrastá-lo para um gráfico, uma janela com parâmetros é aberta e seu nome aparece no canto superior direito do terminal. A negociação automática está ativada. Tudo parece estar correto. Mas ao pressionar "OK", a ordem não é definida. Após um ou dois segundos, o nome desaparece do canto superior direito. Qual pode ser o motivo? Poderia me informar, se tiver uma chance?
Não sei quando você receberá uma resposta do Nikolay, pois ele não aparece com frequência no Fórum, portanto, para acelerar o processo de solução desse problema, você precisa de uma impressão da guia Experts do terminal de negociação MetaTrader 5. É possível que você tenha definido parâmetros incorretos. Basta copiar tudo o que será escrito na mensagem dessa guia e postá-la aqui.
Atenciosamente, Vladimir.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
SetSellStopOrder:
O script SetSellStopOrder foi desenvolvido para abrir ordens do tipo SellStop com níveis fixos de acionamento, Stop Loss e Take Profit em pontos de acordo com o preço atual.
A principal vantagem deste script está na capacidade em deixar o volume fixo para negociação, que depende de seu capital, utilizando o parâmetro de entrada MM (Gerenciamento de capital) do script. Esse script determina a relação entre o montante de recursos envolvidos no negócio e todos os fundos do depósito.
Autor: Nikolay Kositsin