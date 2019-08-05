Ordens canceladas
Sei, sim. Meu código funciona logo após o leilão, imediatamente após a abertura.
Olá,
Possuo um EA que realiza negociações no mercado futuro imediatamente após a abertura, isto é, às 09:00.
Utilizo um objeto do tipo CSymbolInfo para requisitar a cotação do ativo, como segue o exemplo de um "esqueleto" de EA:
#include <Trade/SymbolInfo.mqh>
CSymbolInfo myStock;
int OnInit()
{
//---
if (!myStock.Name(_Symbol))
{
return INIT_FAILED;
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
void OnTick()
{
//---
if (!myStock.RefreshRates())
{
return;
}
// ========== Lógica de compra ==========
double price = myStock.Ask();
// ======================================
// ========== Lógica de venda ===========
double price = myStock.Bid();
// ======================================
}
Ao iniciar o pregão, me parece que o objeto myStock do tipo CSymbolInfo utiliza informações de preço incorretas e, muitas vezes, minas ordens de compra/venda são canceladas.
Alguém poderia me indicar uma solução para evitar que meu EA obtenha informações incorretas de preço?
Grato desde já.