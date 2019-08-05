Ordens canceladas

Olá,

Possuo um EA que realiza negociações no mercado futuro imediatamente após a abertura, isto é, às 09:00.


Utilizo um objeto do tipo CSymbolInfo para requisitar a cotação do ativo, como segue o exemplo de um "esqueleto" de EA:


#include  <Trade/SymbolInfo.mqh>


CSymbolInfo myStock;


int OnInit()

  {

//---

   if (!myStock.Name(_Symbol))

   {

      return INIT_FAILED;

   }   

//---

   return(INIT_SUCCEEDED);

  }


void OnTick()

  {

//---

   if (!myStock.RefreshRates())

   {

      return;

   }

// ========== Lógica de compra ==========

    double price = myStock.Ask();    

// ======================================

    

// ========== Lógica de venda ===========

    double price = myStock.Bid();    

// ======================================  

  }


Ao iniciar o pregão, me parece que o objeto myStock do tipo CSymbolInfo utiliza informações de preço incorretas e, muitas vezes, minas ordens de compra/venda são canceladas.


Alguém poderia me indicar uma solução para evitar que meu EA obtenha informações incorretas de preço?


Grato desde já.

 

Desculpe!

Sei, sim. Meu código funciona logo após o leilão, imediatamente após a abertura.

