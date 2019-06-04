HOSPEDAGEM VIRTUAL MQL5
A sua "fonte" de negociações são os sinais? Quase nenhum processamento será usado assim. Recomendo testar o "computer engineering" da google, lá terá 300 dólares de graça. Cria uma instância bem leve, irá pagar bem pouco e os seus 300 dólares iniciais irão demorar de acabar. É interessante que você já aprende a utilizar a nuvem deles, que é bem forte e com um ping quase 0.
Quanto à nuvem do mql5, ela é bem interessante, super rápida para análises, apesar de que o ping pode ser alto para a bolsa BR. Porém como consta nas regras, Nº2 :
Entendi ! essa era a minha dúvida ,pois eu tenho 3 contas administradas por 3 sinais diferentes , irá sair bem caro pra mim a despesa mensal ,pois serão $30 dolares/mês . Não vale a pena neste momento
Vou me informar á respeito do computer engineering,
obrigado pelo esclarecimento !
Olá Galera ,
Estou com uma dúvida , quantas contas eu posso alocar na hospedagem virtual oferecida pelo MQL5 ?
Vale a pena usar a hospedagem virtual ou alugar um VPS de outra empresa diferente?
(Obs: Tenho 3 contas diferentes administradas por sinais e presciso deixa-las ativas 24h.)