MEU SINAL NÃO FICA LIBERADO PARA O PUBLICO!
Parabéns, ótima maneira de divulgar o teu sinal!!!!
Rodrigo da Silva Boa:
Parabéns, ótima maneira de divulgar o teu sinal!!!!
Nao foi essa intenção , mais obrigado pela dica e feed back!!!
Acabei de fazer o MQL5 do meu robô, porém o link não está funcionando para terceiros. Alguém pode me dizer como transformar meu sinal de privado para público por favor?
LeonardoDantas:Olá Leonardo, existe uma opção (a segunda caixa de seleção no modo de edição) para deixar o sinal privado, tem certeza que não está ativando ela?
Veja também mais informações em https://www.mql5.com/pt/articles/591
Sds.,
Rogério Figurelli
Rogerio Figurelli:
Olá Leonardo, existe uma opção (a segunda caixa de seleção no modo de edição) para deixar o sinal privado, tem certeza que não está ativando ela?
exatamente na parte editar
tem 2 caixas para marcar! la vc deixa publico
Ja o meu, esta sempre publico e disponível para assinatura porem, nunca fica disponível no mostruário!
vai entender pq, tem sinais negativos, ou com downgrade gigante e esta liberado geral
Sinal tem baixa classificação e não está disponível ao público porque, alguém sabe?
Algumas vezes as coisas aqui esbarram na tradução, o que acredito que seja seu caso.
A baixa classificação deve ser sua, como participante da comunidade.
Vai na sua classificação, tem várias formas de aumentá-la.
Grande abraço!
pq isso? https://www.mql5.com/pt/signals/480023
Se não libera como vai ser classificado?????