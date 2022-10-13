MEU SINAL NÃO FICA LIBERADO PARA O PUBLICO!

Tenho Sinal quase 1 ano, porem não o vejo libero para Publico!!!

pq isso? https://www.mql5.com/pt/signals/480023

 Seu sinal tem baixa classificação e não está disponível ao público
Seu sinal tem baixa classificação e não está disponível ao público (Detalhes)
 Terminal MetaTrader disponível
Seu sinal tem baixa classificação e não está disponível ao público (Detalhes

Se não libera como vai ser classificado?????
Sinais de Negociação para MetaTrader 5: EJR IND
Sinais de Negociação para MetaTrader 5: EJR IND
  • www.mql5.com
Símbolo Operações Sell Buy Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips Distribuição de Pontos Gráficos MFE e MAE Valores de Máximo lucro (MFE) e Máxima perda (MAE) são registrados para cada posição aberta durante a existência da sua conta na corretora.
 

Parabéns, ótima maneira de divulgar o teu sinal!!!!

 
Rodrigo da Silva Boa:

Parabéns, ótima maneira de divulgar o teu sinal!!!!


Nao foi essa intenção , mais obrigado pela dica e feed back!!!

 
Acabei de fazer o MQL5 do meu robô, porém o link não está funcionando para terceiros. Alguém pode me dizer como transformar meu sinal de privado para público por favor?
 
LeonardoDantas:
Acabei de fazer o MQL5 do meu robô, porém o link não está funcionando para terceiros. Alguém pode me dizer como transformar meu sinal de privado para público por favor?
Olá Leonardo, existe uma opção (a segunda caixa de seleção no modo de edição) para deixar o sinal privado, tem certeza que não está ativando ela?
Veja também mais informações em https://www.mql5.com/pt/articles/591
Sds.,
Rogério Figurelli
 
Rogerio Figurelli:
Olá Leonardo, existe uma opção (a segunda caixa de seleção no modo de edição) para deixar o sinal privado, tem certeza que não está ativando ela?
Veja também mais informações em https://www.mql5.com/pt/articles/591
Sds.,
Rogério Figurelli

exatamente na parte editar
 tem 2 caixas para marcar! la vc deixa publico

Ja o meu, esta sempre publico e disponível para assinatura porem, nunca fica disponível no mostruário!

vai entender pq, tem sinais negativos, ou com downgrade gigante e esta liberado geral

 
Sinal tem baixa classificação e não está disponível ao público porque, alguém sabe?
 

Algumas vezes as coisas aqui esbarram na tradução, o que acredito que seja seu caso.

A baixa classificação deve ser sua, como participante da comunidade.

Vai na sua classificação, tem várias formas de aumentá-la.

Grande abraço!


 
Ailton Barbosa De Jesus #:
Sinal tem baixa classificação e não está disponível ao público porque, alguém sabe?
Abre um ticket e pede mais explicações. E depois comenta aqui para os outros saberem se eles responderem...
 
Ricardo Rodrigues Lucca #:
Abre um ticket e pede mais explicações. E depois comenta aqui para os outros saberem se eles responderem...

Sabe como abrir um ticket? tentei de todas as formas, e só tem um chat automático...

 
Luis Antonio da Silva Junior #:

Sabe como abrir um ticket? tentei de todas as formas, e só tem um chat automático...

Central de Serviços:


