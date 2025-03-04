Discussão do artigo "Extraindo dados estruturados de páginas HTML através de seletores CSS" - página 2

Kaijun Wang #:

Desculpe-me, mas esse seletor html css não está disponível agora?

Fiz o download do código-fonte, mas descobri que o método de gravação não pode ser compilado.

A MQL5 está em constante mudança, o que frequentemente quebra a compatibilidade com os códigos-fonte existentes.

Tente este aqui (em anexo).

Arquivos anexados:
WebDataExtractor.mq5  45 kb
 
Pequenas correções de bugs (relacionadas a atributos sem valores) e adições (seleção de elementos pais por características de elementos filhos e condição de negação em atributos - ambas inovações fora do padrão CSS).
Arquivos anexados:
WebDataExtractor.mq5  46 kb
 
e ainda assim, estou interessado na continuação do tópico de análise usando XPath
 
MetaQuotes:

Foi publicado o novo artigo Extração de dados estruturados de páginas HTML usando seletores CSS:

Autor: Stanislav Korotky

Baixei esse EA e tentei compilá-lo, mas há muitos erros!



Com certeza estou perdendo alguma coisa, o que pode ser?



EDITADO/ATUALIZADO:

Descobri que ele não é GRATUITO!!! então por que é um artigo? uma boa maneira de fazer propaganda?

com certeza, o proprietário tem o direito de vender ou publicar gratuitamente, mas parece que é um truque de marketing ou estou apenas fazendo algo fácil e ousado?

 
@Mahdi Ebrahimzadeh #: Baixei esse EA e tentei compilá-lo, mas há muitos erros! Com certeza estou perdendo alguma coisa, o que pode ser?
Considerando que a MQL5 mudou ao longo dos anos, talvez o código do artigo não seja mais totalmente válido e precise de alguns ajustes.
 
Fernando Carreiro #:
Considerando que a MQL5 mudou ao longo dos anos, talvez o código do artigo não seja mais totalmente válido e precise de alguns ajustes.

Obrigado Fernando pela resposta, eu a encontrei para VENDA! :)

O motivo pelo qual ele não está funcionando é que a parte principal do código, incluindo as classes, não está lá.

 
Mahdi Ebrahimzadeh #:

Obrigado Fernando pela resposta, eu a encontrei para a SALE! :)

O motivo pelo qual ele não está funcionando é que a parte principal do código, incluindo as classes, não está lá.

Além disso, o código do site (que é exibido no front-end) também deve ter mudado.

O que você está tentando extrair?

 
Mahdi Ebrahimzadeh #:

Baixei esse EA e tentei compilá-lo, mas há muitos erros!

Com certeza estou perdendo alguma coisa, o que pode ser?

EDITADO/ATUALIZADO:

Descobri que não é GRATUITO!!! então por que é um artigo? uma boa maneira de fazer propaganda?

com certeza, o proprietário tem o direito de vender ou publicar gratuitamente, mas parece que é um truque de marketing ou estou apenas fazendo algo fácil e ousado?

Você leu o artigo?

"Se precisar de ajuda na configuração de seletores CSS para uma página da Web específica, você poderá adquirir o WebDataExtractor (para o MetaTrader 4, para o MetaTrader 5) e receber recomendações como parte do suporte ao produto. No entanto, a disponibilidade dos códigos-fonte permite que você use toda a funcionalidade e a expanda, se necessário. Isso é totalmente gratuito."

Quanto à compilação, ela funciona para mim sem nenhum erro. Estou anexando os códigos-fonte.

Arquivos anexados:
WebDataExtractor.zip  24 kb
