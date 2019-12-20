Erro de backtest no modo tick real no MT5 - preços de compra e venda anormais

Pessoal, estou tendo um problema sério que quando estou realizando um backtest de um EA que realiza compras, usando o modo tick real são realizadas operações de entradas e saidas com preços bem abaixo (compra) e bem acima (venda) dos candles existentes, vide a figura anexa em que utilizei o mini índice WINJ19 no mês de março e abril. Este problema ocorre em todas as operações. Sendo que no modo cada tick o comportamento do EA é normal, realizando suas entradas e saídas dentro dos preços normais do candle.

Toda ajuda é bem vinda.

Fredebr:


Bom dia, 

Uma imagem completa como apresentado abaixo é mais producente, aqui reproduzi o mesmo erro com MACD_Sample.ex5 da plataforma.

O motivo do erro é que esse EA não trata o leilão que inicia as 17:55.  E antes que você pergunte, isso só acontece em testes com tick a tick reais.



 
Rogerio Giannetti Torres:

Bom dia, 

Amigo, estou com o mesmo problema. Voce conseguiu resolver?

 
você pode, por exemplo, inserir no robô um limitador de horário de operação, talvez fazendo ele evitar de operar nas "bordas do mercado" (10:00 as 10:10, e encerrando às das 17:54) por exemplo, caso seja para day-trade.
