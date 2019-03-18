Array out of Range
Alguem pode me explicar pq esse codigo da esse erro?
Tente complementar o código com a função ArraySetAsSeries.
Tente complementar o código com a funçãov ArraySetAsSeries.
Tentei usar ArraySetAsSeries e Array initialize mas so funcionou quando eu usei o ArrayResize nao sei exatamente o pq ainda
Prezado,
Recomendo vc ler a documentação para entender como funcionam os arrays dinâmicos no MQL5.
O array dinâmico nasce com tamanho zero e, para que possa ser usado para armazenar conteúdo, a memória a ser consumida tem que ser alocada por meio da função ArrayResize .
Este artigo explica o básico sobre arrays no MQL5. O trecho que explica o que está acontecendo com você está aqui abaixo:
Recomendo fortemente a leitura do artigo todo, pois, além da questão que vc observou, há algumas outras questões de gerenciamento de memoria e de performance que precisam ser compreendidas pelo programador que usa arrays dinâmicos, senão o robô poderá ficar muito lento e/ou desperdiçar muita memória desnecessariamente.
muito obrigado vou ler
