Array out of Range

Alguem pode me explicar pq esse codigo da esse erro?
void OnStart(){
  
  int arr1[];
  
  arr1[0] = 0;
    
   
  };
 
pedro de:
Tente complementar o código com a função ArraySetAsSeries.

Joscelino Celso de Oliveira:

Tentei usar  ArraySetAsSeries e Array initialize mas so funcionou quando eu usei o ArrayResize nao sei exatamente o pq ainda

 
pedro de:
Prezado, 

Recomendo vc ler a documentação para entender como funcionam os arrays dinâmicos no MQL5.

O array dinâmico nasce com tamanho zero e, para que possa ser usado para armazenar conteúdo, a memória a ser consumida tem que ser alocada por meio da função ArrayResize .

Este artigo explica o básico sobre arrays no MQL5. O trecho que explica o que está acontecendo com você está aqui abaixo:

Recomendo fortemente a leitura do artigo todo, pois, além da questão que vc observou, há algumas outras questões de gerenciamento de memoria e de performance que precisam ser compreendidas pelo programador que usa arrays dinâmicos, senão o robô poderá ficar muito lento e/ou desperdiçar muita memória desnecessariamente.

 
Trader_Patinhas:

muito obrigado vou ler

