o saldo não aparece na do metatrader 5 operadora XP
Meu saldo não aparece conta real do metatrader 5. como faço para o saldo aparecer na conta real do metatrader 5?
Olá, nem todas apresentam saldo, por exemplo a Rico, mas as operações fluem normalmente. Se houver calculo de capital em seu EA reconsidere sua corretora. Entre em contato com sua corretora para conferir.
Geralmente é só você ligar na corretora e pedir para atualizarem o seu saldo na plataforma Metatrader 5.
Tem razão. Mas a maioria dos aventureiros em Bolsa tem preguiça de ligar nas corretoras. Ate para digitarem duvidas neste Fórum (duvidas que nem são cabíveis ao mesmo) são de uma preguiça só.
ligo e nimguem me atende fica so em um padrao de perguntas isso e ridiculo
Se você estiver usando o Canal correto, mude de corretora.
Imagine vc ter que ligar pra eles pra desmontar uma operação quando surgir uma emergência...
Boa tarde, tenho uma dúvida...!!!
Boa tarde,
mui interessante, chego até a duvidar, cole aqui os logs DIARIO e EXPERTS, pode dar uma idéia.
Boa tarde, tenho uma dúvida...!!!
Primeiro a resposta "padrão" da XP:
Explicação mais objetiva: Bem provável que o risco tenha zerado sua operação (por falta de garantias) - Sua operação ficou no loss além da sua margem mas o MT5 na XP não te zera, só o risco/HB. Aí sua operação continua aparecendo como aberta no Metatrader (apesar de já ter sido zerada)....
