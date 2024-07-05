o saldo não aparece na do metatrader 5 operadora XP

Meu saldo não aparece conta real do metatrader 5. como faço para o saldo aparecer na conta real do metatrader 5?
 
O dinheiro aparece no site da corretora?
 
Meu saldo não aparece conta real do metatrader 5. como faço para o saldo aparecer na conta real do metatrader 5? 

Olá, desculpe perguntar o óbvio, tem certeza que o  terminal está conectado ao servidor ?  Se estiver entre em contato com seu consultor e veja o que está pendente.


 
Meu saldo não aparece conta real do metatrader 5. como faço para o saldo aparecer na conta real do metatrader 5?

Olá, nem todas apresentam saldo, por exemplo a Rico, mas as operações fluem normalmente. Se houver calculo de capital em seu EA reconsidere sua corretora. Entre em contato com sua corretora para conferir.


 
Meu saldo não aparece conta real do metatrader 5. como faço para o saldo aparecer na conta real do metatrader 5?

Geralmente é só você ligar na corretora e pedir para atualizarem o seu saldo na plataforma Metatrader 5.

 
Geralmente é só você ligar na corretora e pedir para atualizarem o seu saldo na plataforma Metatrader 5.

Tem razão. Mas a maioria dos aventureiros em Bolsa tem preguiça de ligar nas corretoras. Ate para digitarem duvidas neste Fórum (duvidas que nem são cabíveis ao mesmo) são de uma preguiça só.

 

ligo e nimguem me atende fica so em um padrao de perguntas isso e ridiculo 

 
ligo e nimguem me atende fica so em um padrao de perguntas isso e ridiculo 

Se você estiver usando o Canal correto, mude de corretora.

Imagine vc ter que ligar pra eles pra desmontar uma operação quando surgir uma emergência...

 
Boa tarde, tenho uma dúvida...!!!

Comecei a operar recentemente pela corretora XP Investimentos, e utilizo a Plataforma da Meta Trader 5.

A dúvida é a seguinte, eu depositei R$ 210,00 reais na XP, e este mesmo valor apareceu na Plataforma Meta Trader, até aqui tudo certo, porém, no dia seguinte comecei a fazer operações, eu obtive um lucro de R$ 774,00 no Meta Trader 5, um total de R$ 984,00 mais ou menos , porém, na XP Investimentos, estou negativo com um saldo de R$ 268,00 mais ou menos, o que foram cobradas taxas das operações que fiz. O que fazer...??? Sendo q estou positivo no Meta Trader 5 e na Corretora XP não....!!!??? Não encontro respostas em lugar nenhum. Obrigado
 
Boa tarde,

mui interessante, chego até a duvidar,  cole aqui os logs DIARIO e EXPERTS, pode dar uma idéia.

 
Primeiro a resposta "padrão" da XP:


Explicação mais objetiva: Bem provável que o risco tenha zerado sua operação (por falta de garantias) - Sua operação ficou no loss além da sua margem mas o MT5 na XP não te zera, só o risco/HB. Aí sua operação continua aparecendo como aberta no Metatrader (apesar de já ter sido zerada)....

